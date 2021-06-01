Поезд "Безопасность детства" запустили в московском метро

Поезд "Безопасность детства" запустили в метро в Москве на Арбатско-Покровской линии, сообщил журналистам глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

"Для нас для всех, для многих москвичей, сегодня праздник - День защиты детей. Конечно, московский транспорт, правительство Москвы не могло остаться в стороне от этого замечательного события. - цитирует его слова РИА-Новости. - Для это мы вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой подготовили такой поезд, который впервые за всю историю метро начнет курсировать с сегодняшнего дня на Арбатско-Покровской линии.

Цель этого начинания, по словам Ликсутова, "напомнить и взрослым, и детям, и гостям города о том, что безопасность в городе, безопасность на транспорте и все, что связано с детской безопасностью - это вопросы первоочередного внимания, в первую очередь, взрослых".

Напоминание делается на понятном детям языке, знакомыми детскими героями.

"Любимые детские герои учат безопасному поведению, - уточнила Кузнецова. - Что нужно каску надевать, когда едешь, например, на самокате, как нужно вести себя на воде, как нужно вести себя в незнакомом месте".

По ее словам, родители отметили еще одну интересную опцию: когда едешь в таком вагоне, детям не нужно планшет доставать, они читают надписи, интересуются, смотрят по сторонам.

Каждый день в московском транспорте дети, по словам Ликсутова, совершают порядка 600 тысяч поездок. А благодаря системе распознавания лиц в метро были найдены 26 детей, которые потерялись, не смогли найти дорогу или отстали от взрослых.