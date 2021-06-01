Ректор Мажуга: Для достижения показателей экспорта нужно упростить привлечение молодежи из-за рубежа

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга считает, что расширение проектов, поддерживающих экспорт образования, поможет привлечь в Россию талантливую молодежь.

"В ближайшие четыре-пять лет экспорт образования должен внести существенный вклад в несырьевой экспорт нашей страны. Доход по этой статье планируется приблизить к отметке 373 миллиарда рублей. Для достижения этой цели нам необходимо максимально упростить привлечение талантливой молодежи из-за рубежа для учебы в наших вузах", - рассказал журналистам Александр Мажуга.

Начинать работу с будущими студентами надо еще в школе, используя дистанционные формы сотрудничества, программы обмена, адаптируя российские образовательные методики. "Такой подход позволит увеличить число иностранных школьников, которые задумываются над тем, чтобы получить высшее образование в России. Ведь именно эти студенты обеспечивают более 70% доходов от экспорта образования", - отметил ректор РХТУ.

Ученый рассказал, что сегодня в российских вузах и колледжах учатся примерно 4% иностранных студентов. "Однако стоит обратить внимание на то, что если в бакалавриате сегодня более 10% иностранцев, то в среде аспирантов их всего 5%, тогда как в развитых странах каждый пятый аспирант - иностранец", - приводит данные Мажуга. Этот показатель необходимо повышать, чтобы число иностранных молодых исследователей в России росло с каждым годом.