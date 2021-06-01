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01.06.2021 17:50
Рубрика: Культура

Сергей Майоров представил новый документальный телепроект "Физруки"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: предоставлено НТВ Фото: предоставлено НТВ
Фото: предоставлено НТВ

12 июня, в День России, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового проекта "Физруки. Будущее за настоящим". Это десятисерийный документальный цикл про ярких, талантливых и самобытных учителей физкультуры из самых разных уголков нашей страны. Автор идеи - известный российский журналист Сергей Майоров.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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"Однажды, благодаря проекту "Путешествие Деда Мороза с НТВ", я оказался в Красноярске. Было эмоционально тяжело, потому что мы всегда пропускаем через себя много человеческих историй в этом проекте. Я уставший пил чай в аэропорту в ожидании рейса в Москву, рядом со мной сидел приятный человек средних лет, который улыбнулся и сказал: "Ну что же вы так грустите?". Он меня узнал, мы разговорились. Выяснилось, что он учитель физкультуры одной из Красноярских школ. Человек, который мечтал об олимпийском золоте, а в итоге стал физруком, но о чем ни капли не пожалел. Он с такой радостью, невероятной энергией и увлеченностью рассказывал о своих чудесных учениках, об учителях физкультуры, как они живут, почему спорт так важен. Знакомство с этим чудесным человеком произвело на меня сильное впечатление, что я подумал: рассказывая о звездах, о великих людях страны и мира, неплохо было бы придумать проект о тех, кто рядом с нами. Так родился проект "Физруки", где уважаемые телевизионные ведущие, актеры, спортсмены, шоумены - такая "команда мечты" - обратили внимание на людей, за которыми здоровое будущее нашей страны. Так что проект "Физруки" - это будущее за настоящим. Это истории талантливых учителей, которые занимаются очень важным делом. Их судьбы удивительны и уникальны. В этом масштабном проекте будет много культурных, туристических и гастрономических аспектов. Мы расскажем о регионах и реальных людях нашей страны без глянца и гламура. Надеюсь, что такой честный журналистский проект понравится зрителям", - рассказывает Сергей Майоров (цитируется по релизу, присланному "РГ" телеканалом НТВ).

Фото: предоставлено НТВ

Всего в эфир выйдет 10 выпусков и эпилог. Проект будет выходить по субботам в 14.15. В документальном цикле приняли участие 20 героев. Каждая серия будет посвящена двум учителям физкультуры и отдельному региону России. Герои программы поделятся персональными методиками, подходом к воспитанию учеников и расскажут о том, что увлекает преподавателей физической культуры вне работы.

Общаться с героями и вместе с ними заниматься спортом будут звездные ведущие: известные актеры, музыканты, спортсмены и звезды телевидения. Также знаменитые ведущие расскажут о своем образе жизни, дадут ценные советы и присоединятся к ученикам на занятиях физкультурой. Актер театра и кино Роман Курцын отправится в Ярославль и Кострому, юмористка Надежда Ангарская - в Самарскую область, а олимпийский чемпион Алексей Ягудин - в Санкт-Петербург. Актриса Мария Шалаева познакомит зрителей с "физруками" из Москвы, актер Макар Запорожский - из Жуковского и Сергиева Посада, а Антон и Елена Хабаровы - из Кирова. Актер Олег Верещагин поедет в Башкортостан, гимнастка Яна Батыршина - в Воронеж, телеведущий Антон Привольнов - во Владивосток и Находку, а двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова - в Краснодар.

Партнером в создании проекта выступила АНО "Национальные приоритеты" - коммуникационное агентство, которое рассказывает о возможностях и результатах национальных проектов России.

Фото: предоставлено НТВ
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