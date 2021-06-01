СК проверит клинику, в которой перепутали покойников

Подмосковное ГСУ СК начало проверку медучреждения, где родственникам больного по ошибке выдали тело другого человека. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее родственница одного из пациентов больницы в Солнечногорске сообщила в Facebook, что сотрудники клиники по ошибке сообщили ей о смерти дедушки в отделении неврологии. На самом же деле умер его сосед по палате, но из-за стечения обстоятельств персонал перепутал пациентов. Ошибка вскрылась, только когда близкие живого пенсионера похоронили чужого родственника.

По этому факту ведут проверку сотрудники следственного отдела по Солнечногорску, они намерены дать оценку произошедшему и разобрать действия персонала.