Подготовка рабочих кадров претерпит изменения по всей стране. Новое понятие для обозначения компетенций синих воротничков - профессионалитет - предполагает не только корректировку обучающих программ, но и изменение статуса специалиста. Техникумы и колледжи, куда поступают все больше вчерашних школьников, будут целиком и полностью отвечать требованиям потенциальных работодателей, а компании, где ждут рабочие кадры, станут принимать непосредственное участие в подготовке специалистов. Будущее профессионального образования показали в Белгородской области, где с участием министра просвещения Сергея Кравцова состоялось заседание профильной рабочей группы комиссии Госсовета.

Техникумы и колледжи, куда поступают все больше вчерашних школьников, будут целиком и полностью отвечать требованиям потенциальных работодателей. Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Чему научат

Просторные аудитории для занятий, лаборатории, где будущие ветеринарные фельдшеры делают массаж сердца собаке-роботу, оборудование для проращивания микрозелени и мини-сыроварня, где весь процесс приготовления сыра показывают таким, каков он на производстве, - все это Корочанский сельскохозяйственный техникум (Брянская область) представил делегации Минпросвещения.

Глава группы компаний "Зеленая долина" Сергей Юдин несколько лет назад принял студенческий кампус в состоянии, которое напоминало о советском периоде и общим внешним видом, и отдельными деталями. Молочному агрохолдингу были нужны специалисты. Тогда в Белгородской области уже полным ходом шла реформа профобразования: ссузы разбирали якорные работодатели. Они корректировали якорные программы, предоставляли свою базу для практики и вкладывали серьезные финансы в ремонт, реконструкцию и оснащение техникумов.

Сейчас Сергей Юдин предпочитает не говорить о том, в какую сумму обошелся только ремонт здания, дизайн которого напоминает британскую школу. Причем сами студенты выбирали его из нескольких вариантов. Теперь же сам техникум выиграл несколько грантов на общую сумму в 35 миллионов рублей, и все средства пошли на оснащение учебного процесса.

Якорный работодатель не только учитывает новые тренды в производстве молока и сыров, но и смотрит на перспективу. По сути, в техникуме выстроена система непрерывного образования: здесь проводят занятия для школьников, которых стремятся влюбить в ветеринарию и сельское хозяйство в целом, а также обучают уже состоявшихся специалистов агрохолдинга, которым для профессионального роста необходимо второе дыхание.

Примечательно, что именно такие задачи теперь ставит перед собой все российское профобразование. Эксперты Минпросвещения, говоря о потребностях нового времени, отметили, что без тесной связи ссузов с вузами и бизнес-сообществом подготовить квалифицированных синих воротничков не выйдет.

"Зачем нужна теория познания специалисту по сварочным технологиям? Чему парикмахеры обучаются целых пять лет?"

Тем временем, как отмечает Сергей Кравцов, после девятого класса в прошлом году ссузы вместо окончания школы выбрали 60 процентов выпускников.

- В нынешнем году мы ожидаем, что таких учащихся будет еще больше, - сообщил министр. - Сегодня востребованность рабочих специальностей колоссальная. И важно создать необходимые условия для их подготовки.

Вышли на старт

Реформа профессионального обучения предполагает, что грань между образовательной политикой ссузов и потребностью работодателей если и не исчезнет совсем, то станет очень тонкой. Директор профильного департамента Минпросвещения Виктор Неумывакин, представляя программу перехода на профессионалитет - которую, к слову, еще предстоит обсудить экспертному сообществу по всей стране, - напомнил, что сфера профобразования не претерпевала изменений уже несколько долгих лет после формирования списка топ-50 профессий.

- Работодатели все чаще говорят: для нас готовят не тех, кто требуется, - отмечает он. - Ссузы, в свою очередь, отвечают, что им так и не сказали, кого же нужно готовить.

Чтобы наконец разрешить этот спор, в министерстве запустили процесс синхронизации потребностей разных отраслей и спектра специальностей для подготовки рабочих кадров.

- Эта синхронизация выявила 100 профессий и специальностей, которые попросту обманывали ожидания поступивших, - отмечает Виктор Неумывакин. - Как оказалось, этим ребятам некуда выйти на работу после обучения. Их компетенций недостаточно. Мы уже исключили 96 профессий из списка и прекратили прием еще более чем по 30.

Руководитель департамента добавил, что готовится макет государственных образовательных стандартов, который, с одной стороны, позволит ввести широкую квалификацию для рабочих кадров, а с другой - учтет лишние дисциплины в обучающих программах и минимизирует занятия по ним.

- Зачем теория познания специалисту по сварочным технологиям? Чему парикмахеры обучаются целых пять лет? На все эти вопросы будет дан ответ, - пояснил Виктор Неумывакин.

Кроме того, пока в программах профобразования не отражены цифровые технологии, которые уже завоевали практически все отрасли без исключения, а также и система наставничества, где педагогами-практиками выступают уже состоявшиеся производственники.

Помимо перечисленных проблем сферы профобразования, врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков назвал еще несколько. Так, по его словам, нужен другой уровень мотивации школьников для выбора рабочей специальности.

- Нужно подумать над тем, чтобы нашим колледжи могли заключать договоры с профильными учебными заведениями - российскими или мировыми, - предложил он.

Таким образом, выпускник, к примеру, белгородского техникума сможет получить еще и диплом датского или немецкого учебного заведения.

- Еще одна проблема - старение педагогических кадров, - продолжил Вячеслав Гладков. - Предлагаем ее решить путем включения преподавателей и мастеров учебно-производственного обучения в федеральную программу "Земский учитель".

Большинство техникумов и колледжей располагается как раз в поселках и селах, и миллион рублей, по мнению врио губернатора, станет весомым аргументом в пользу выбора профессии преподавателя для ссузов.

Сократить нельзя оставить

Самой важной проблемой для сферы профобразования остается финансирование, в том числе и в Белгородской области, где только за последние четыре года в ссузы вложили девять миллиардов бюджетных рублей. Якорные работодатели и компании-партнеры, которые формируют заказ на подготовку кадров, тоже финансируют эту сферу - обеспечивают практические занятия расходными материалами, предоставляют студентам спецодежду, питание и транспорт.

- Однако охватить за короткий промежуток времени полный объем такой работы нашим работодателям, конечно, тяжело, - посетовал Вячеслав Гладков. - Ведь им нужно реализовать и собственные инвестиционные программы. Поэтому если бы была хоть какая-то часть софинансирования со стороны федерального бюджета, то это было бы громадным подспорьем.

Сергей Кравцов отметил, что в отрасли намерены высвободить 50 миллиардов рублей. Эту сумму сэкономят при сокращении сроков подготовки кадров и направят как раз на совершенствование материальной базы техникумов и колледжей. Министр подчеркнул, что при этом из образовательных программ не уйдут дисциплины, которые важны для кругозора студента.

- История, обществознание... Все это останется. Студенту, поступившему в техникум после девятого класса, будут преподавать общеобразовательные предметы. Так что перемен не стоит бояться: к тому же в нашей стране уже был опыт начального профессионального образования, - заметил министр.

Впрочем, работодатели, которые искренне заинтересованы не только в квалификации будущих сотрудников, но и в их человеческих качествах, обращают внимание на так называемые софт скиллз уже сегодня. Сергей Юдин отмечает, что занятия в техникуме и на практических площадках агрохолдинга построены таким образом, чтобы не просто научить производственным тонкостям, но и воспитать человека, способного и стремящегося к созиданию.