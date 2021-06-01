В Центральной России озаботились проблемой "чужих" отходов

С наступлением теплой погоды отходов в сельской местности прибавилось, а плата за вывоз мусора - к огорчению чиновников - не изменилась. Особенно остро мусорная проблема ощущается в граничащих со столичным регионом субъектах. Власти ищут возможности ее решить.

Соседи подсыпали?

В Калужской области участились жалобы на большое количество мусора. Сетуют на ухудшение вывоза отходов в Калуге, Обнинске, Жуковском, Дзержинском и Боровском районах. Примечательно, что помимо областного центра ситуация обострилась в основном в примыкающих к Московской области курортных районах, где традиционно отдыхают не только калужане, но и столичные жители. Об этом специалисты Центра управления регионом сообщили на заседании регионального правительства, посвященного жалобам населения.

По словам министра строительства и ЖКХ Вячеслава Лежнина, только в Тарусе с началом теплого сезона объем выбрасываемого мусора вырос в пять раз. При этом поступления оплаты вывоза отходов остались на прежнем уровне. Городские жители Калужской области платят за вывоз ТБО по месту жительства, и деньги региональному оператору все же поступают даже в то время, когда они живут на дачах. СНТ, как правило, заключают договоры на вывоз отходов и платят за это из членских взносов. Но помимо местных отдыхающих есть и огромная армия дачников из соседнего региона, приезжающих на лето в деревню, и в большинстве случаев вывоз мусора ими не оплачивается.

- Я вас прошу вместе с главами администрации обратить особое внимание на этот вопрос, потому что увеличивается количество мусора. Ничего необычного в этом нет. Действительно, наш регион - привлекательная для отдыха зона. Люди едут сюда на дачи. Но за все надо платить, и за мусор, который здесь образуется, тоже должна взиматься соответствующая плата - для того чтобы было чем платить перевозчикам за его вывоз, - заметил глава региона Владислав Шапша.

Калужский губернатор предложил взимать плату с дачников, пересмотрев тарифы. Как будут вычленять гостей и сколько с них будут брать за вывоз ТБО, пока сложно сказать. Сформировать тарифы для приезжих Владислав Шапша поручил профильному министерству. А пока для ускорения решения проблемы перевозчики изменят графики вывоза мусора с площадок.

Кто и куда

Похожая проблема обозначилась и в соседней Тульской области. Но здесь есть претензии и к дачным товариществам. Так, по словам министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, СНТ порой свозят и складируют мусор в ближайших поселках. В результате контейнеры, рассчитанные на определенное количество жителей, переполняются быстрее, чем мусор успевают вывозить по графику. Так, в поселке Заокском камера видеонаблюдения зафиксировала, как к контейнерной площадке, обслуживающей 48 домов, подъехал грузовик и вывалил в нее отходы. Контейнер сразу же оказался переполненным, а жители на это пожаловались. Решить проблему, по словам министра, постараются в ближайшее время.

Жители деревень, расположенных на границах областей, не раз жаловались: "Соседи вывалили в нашу рощу мусор"

- Будет четко определено, какое СНТ куда, на какую конкретную площадку мусор повезет, - пообещал Юрий Панфилов.

Вообще же в Тульской области на второй год мусорной реформы страсти заметно улеглись. Если ранее, по признанию главы профильного министерства, отходы вывозились с 30-60 процентов территории области, то сегодня - с 98 процентов.

- Проблема затрагивает лишь те населенные пункты, где постоянно никто не проживает или куда не может проехать мусорная машина, - пояснил Панфилов. - В регионе проведена инвентаризация всех мест накопления отходов, создана 3331 новая контейнерная площадка - все они включены в специальный реестр. Несанкционированные свалки в первый год реформы сократились на 60 процентов, во второй - до 80 процентов. В то же время чиновник констатировал, что процесс образования свалок постоянный: все время находятся те, кто выбрасывает мусор то в лесу, то в каком-нибудь овраге. Панфилов привел пример, как накануне в Ефремове грузовик остановился и вывалил отходы на обочину. Таких случаев все меньше, ведь отходы стали вывозить регулярно, а люди не складируют мусорные пакеты на окраинах населенных пунктов, но все же еще случаются неприятные инциденты. Панфилов считает, что для борьбы с явлением надо усилить информирование населения.

Такая практика, конечно, работает. Но что делать с машинами, привозящими отходы из других регионов? Жители деревень, расположенных на границах областей, не раз жаловались: соседи - их определяют по номерам машин - "вывалили в нашу рощу мусор". Ведь чтобы наказать, надо поймать и зафиксировать нарушителя экологического спокойствия в момент совершения им этого действа. К слову, официально Тульская область чужой мусор принимать не собирается. "Наша технологическая схема не предполагает приема отходов из других регионов", - заметил Панфилов.

Разделяй и перерабатывай

Но есть проблема, решаемая с еще большим трудом, - это раздельный сбор. Причин тому несколько, при этом нежелание людей складывать бумагу и пластик отдельно - далеко не на первом месте. Так, в Калужской области система раздельного сбора мусора внедряется с 2019 года. По информации регионального Министерства строительства и ЖКХ, только за первый год в регионе было установлено 675 контейнеров для раздельного сбора отходов. В прошлом году закуплено и установлено 3286 контейнеров различного типа на общую сумму 126 миллионов рублей. В этом году планируется установить 27 контейнеров "Гринбокс" для сбора батареек и аккумуляторов и около 1,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора.

- Успех внедрения раздельного сбора отходов заключается в двух вещах: первая - инфраструктура, вторая - доверие. Люди готовы заниматься раздельным сбором. Но нужна инфраструктура: когда мы выходим из подъезда, нам нужен контейнер для полезных фракций. И крайне важный вопрос - доверие, когда мы уверены, что мусор действительно поехал на переработку, - пояснил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Тульская область готовит заявку в Минприроды России на субсидию для приобретения специализированных контейнеров. Министр заявил, что в первую очередь предлагается рассмотреть возможность внедрения раздельного сбора отходов в образовательных и медицинских учреждениях Тулы, Новомосковска и Щекино. Для эффективной работы системы необходимо участие управляющих организаций в контроле за распределением отходов по мусорным бакам. Но все же главное - это создание промышленных мощностей по переработке ТКО.

- Основная задача - научиться превращать в новые продукты вторичное сырье, которое появится в результате сортировки и переработки. Это и пластик, и металл, и бумага, и стекло - все то, что мы можем извлечь из ТКО, - отметил Юрий Панфилов.

По его словам, в регионе такая работа ведется. Так, в Дубенском районе открыт современный комплекс по обработке ТКО компании "МСК-НТ". В областном центре создается экотехнопарк "Тула". На площади 42 гектара расположатся мусоросортировочный комплекс, зоны хранения вторичного сырья, участки по обработке органики, участок гидросепарации и бесконтактного расщепления полимеров. Рядом будет полигон площадью 28 гектаров и вместимостью 6,9 миллиона тонн (проектный срок его эксплуатации - 19 лет). Сейчас первый этап строительства уже завершен. "Проект этого комплекса позволяет рассматривать ТКО как сырьевую базу, которая подлежит не уничтожению и сжиганию, а рециклингу и возвращению в оборот. Комплексный подход, сочетающий сортировку ТКО с извлечением вторсырья и переработкой остатка с извлечением энергии, обеспечивает максимальную экономическую и экологическую эффективность", - рассказал глава Минэкологии региона. Помимо этого в Узловском районе будет создан индустриальный комплекс обработки, утилизации и размещения отходов мощностью 300 тысяч тонн в год.