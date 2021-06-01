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01.06.2021 09:54
Рубрика: Общество

В детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены

Текст: Александр Мелешенко

Столичные детские технопарки приглашают школьников интересно и с пользой провести летние каникулы - в десяти таких технопарках начались разнообразные курсы и образовательные смены. Их участников обещают научить основам робототехники, программирования, геоинформатики, 3D-проектирования и промышленного дизайна.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Прошлым летом к программам обучения в детских технопарках присоединились более семи тысяч слушателей, - цитирует сайт столичной мэрии заммэра Наталью Сергунину. - Для них это возможность погрузиться в мир передовых технологий, почувствовать себя исследователем и конструктором, вместе с педагогами разработать и собрать собственные модели реальных устройств".

Например, в детском технопарке "Мосгормаш" можно посетить четырехдневные экспресс-курсы по естественно-научным или инженерным дисциплинам. Там ждут школьников от 14 лет, занятия обещают проводить еженедельно до конца августа. А в технопарке "Наукоград", который работает на базе Московского финансово-юридического университета, летние каникулы проведут в формате развивающей экономической игры.

На курсы и программы предварительно нужно регистрироваться - сделать это обычно можно на сайтах детских технопарков. Там же указана стоимость курсов и другие детали.

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