Казалось бы, чем-чем, а свежей клубникой москвичей не удивишь. Торгуют ею в столице сейчас круглый год. Увидеть эту ягоду можно даже на новогоднем столе. И тем не менее во вторник, когда в городе открылся сезон торговли своей, российской ягодой, москвичи буквально за несколько часов смели с прилавков более 23 тонн клубники и земляники.

Что, впрочем, неудивительно. Каждый житель столицы знает: клубника из Африки и, скажем, подмосковная - это две большие разницы. Заграничная чаще всего - ни вкуса, ни запаха, хрустит как огурец. А наша - нежная, ароматная, в радость семье и свежей, и в виде варенья. "В этом году ягоды будет много, - порадовал журналистов министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - В регионах говорят: урожай богатый. Пока же привезли только первую ягоду".

Новость и правда хорошая, особенно если вспомнить, что в прошлом году из-за коронавируса столице пришлось пропустить ягодный сезон. В этом же году фермеров-ягодников Москва встречает как дорогих гостей. "Сейчас город под торговлю ягодой подготовил 77 площадок, - продолжал министр. - По мере созревания клубники и земляники увеличим их число до 174". Для сравнения: два года назад, в 2019-м, когда своя ягода приезжала последний раз, таких площадок было всего 150. Так что скоро купить ее москвичи смогут во всех районах города.

Пока же больше всего ягодных мест в Центральном, Северо-Восточном и Восточном округах. В ярко-красных торговых шале можно найти продукцию из 15 регионов: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики и других. Для каждого фермера оборудована палатка с прилавком. Как и прежде, все это сделано городом для продавцов бесплатно. Цены же устанавливают сами производители, напомнил Алексей Немерюк: "В зависимости от сорта можно будет купить клубнику от 150 до 300 рублей за килограмм".

На прилавках встречается более десятка различных сортов - "альба", "ольвия", "виктория", "мальвина", "пегас", "зенит", "великобритания", "баунти".... Торговля идет бойко, москвичи с удовольствием разбирают килограммовые корзинки с ароматной ягодой. В первый же день уже к обеду большинство торговых точек остались без товара. "Работать мы начали с семи часов утра, завезли 250-300 килограммов, - рассказала корреспондентам "РГ" продавец Ольга в районе Кузьминки. - Никак не ожидали, что разберут все буквально за несколько часов". Подсчитала выручку - 60-70 тысяч за неполный день - и сделала вывод: "Буду завозить на точку побольше ягоды, наша, тамбовская, явно пришлась москвичам по вкусу".

В первый день уже к обеду большинство торговых точек остались без товара

Выглядит ягода отлично. Везут ее в машинах, оборудованных кондиционерами, поэтому скоропортящийся продукт без потери качества легко преодолевает тысячи километров пути до прилавка, остается ароматным и сочным. Сергей Архин, глава Ассоциации региональных сельхозтоваропроизводителей, рассказал: "Это позволяет фермерам завозить ягоды сразу тонны две - то есть на два-три дня торговли. Но пока на прилавках клубника только из тепличных хозяйств, где созрели ранние сорта. Скоро пойдет и с полей, и тогда ее будет больше. Всех москвичей накормим!"