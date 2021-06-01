В Москве зафиксировано самое холодное начало лета за последние полвека

Опорная метеостанция ВДНХ в столице зафиксировала температуру в утренние часы +4 градуса. Так же холодно было более чем полувека назад.

По данным Метеобюро Москвы и области, последний раз так же холодно в городе было 1 июня 1967 года, когда температура воздуха не поднялась выше +3,9 градуса. "В прошлом году погода также была не летняя: ночью около +8, а днем всего +11,7, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Но всем этим значениям далеко до рекорда 1916 года, когда воздух остыл до -2,3. На этой неделе пик холода уже пройден,ближайшая ночь будет теплее,а к выходным воздух прогреется до нормальных для июня значений: ночью около +12, днем около +20".

Напомним,что ранее центр погоды "Фобос" прогнозировал значительное потепление в регионе ближе к третьей декаде июня. По их данным, воздух может прогреться до +25 и выше.