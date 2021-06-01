Орловской проблеме с ввозом мусора больше месяца, но в соцсетях заваленные отходами контейнерные площадки по-прежнему остаются темой номер один: люди с негодованием пишут, что город превратили в одну большую свалку. Чиновники констатируют, что региональный оператор и его партнеры не справились с главной своей задачей, а значит, работа компании нуждается в корректировке.

Еще в конце апреля перевозчики отходов встали в очередь у мусоросортировочного комплекса. В результате на городских контейнерных площадках скопились горы мусора.

Представители регионального оператора - УК "Зеленая роща" - сначала пояснили, что виноваты в ситуации сами горожане. "На заводе не принимали мусоровозы, загруженные смешанными отходами: ветками, ТКО, крупногабаритным мусором, не относящимся к отходам бытовым, - сообщили тогда в компании. - Нередко жители кладут в контейнеры для ТКО все без разбора. В баках оказываются огромные пни, ветки деревьев, куски бетона, строительный мусор, старые автомобильные шины и многое другое. Такие отходы региональный оператор не вывозит, их запрещено помещать в контейнеры или оставлять на площадках. Причина в том, что растительные, бытовые отходы и строительный мусор проходят совершенно разный процесс обработки и на разном оборудовании".

Компания даже распространила памятки с разъяснениями, что можно класть в контейнер, а что лучше оставить рядом с ним. Горожан попросили учесть направление движения мусоровозов и не загораживать некоммунальными отходами путь к коммунальным. Однако через некоторое время стало понятно, что проблема возникла не из-за этого. Как выяснилось, машины одного из перевозчиков попросту перестали разгружать. Директор сортировочного комплекса Юрий Парахин, комментируя ситуацию, пояснил, что мусоровозы этой фирмы приехали на площадку с отходами, которые нельзя считать коммунальными, и им отказали в приемке непрофильного груза.

В Корпорации развития Орловской области, которая является учредителем регоператора, представили свое видение причин мусорного коллапса.

Рядовому жителю все равно, кто виноват, - важно очистить контейнеры

- На законодательном уровне ужесточились требования к сортировке, а также к уничтожению мусора на приусадебных участках, - сообщил ее гендиректор Николай Шин. - Все это, грубо говоря, вываливается на контейнерные площадки. Проблема возникла нынешней весной, когда все стали приводить в порядок свои сады и огороды. Но до критической ситуацию довело то, что у нас в областном центре работает один мусоросортировочный завод. А отсутствие конкуренции, как известно, ни к чему хорошему не приводит...

Проблему с отходами стали обсуждать на региональном уровне: в облсовете провели заседание, в рамках которого участники процесса утилизации ТКО обозначили свою позицию. Однако, как отметили в региональном Заксобрании, рядовому жителю города все равно, кто виноват, - важно очистить контейнерные площадки. Эксперты пришли к выводу, что процесс утилизации мусора не может зависеть от одной структуры, которой пока является мусоросортировочный завод. Поэтому необходима альтернатива - к примеру, накопительная площадка. Туда можно было бы вывозить мусор и оставлять его там до транспортировки на сортировку.

- Нам пришлось перенаправить потоки мусора из областного центра на полигоны в районах, - отметил Николай Шин. - Для скорейшего наведения порядка в городе привлечена дополнительная спецтехника. Особое внимание уделяется состоянию контейнерных площадок в Заводском и Железнодорожном районах города, где ситуация наиболее сложная.

В УК "Зеленая роща" отчитались, что за три дня из Орла вывезли более двух тысяч тонн отходов. Перевозчики сделали свыше 400 рейсов. Параллельно сотрудники регионального оператора проводят рейды по самым проблемным контейнерным площадкам и направляют туда мусоровозы.

- Сейчас основная задача регоператора - в кратчайшие сроки очистить контейнерные площадки, освободить бункеры и контейнеры от накопившегося бытового мусора. Затем приступим к вывозу крупногабаритных отходов, - добавил Николай Шин.

На эти действия региональному оператору дали 10 дней. Однако очистка контейнерных площадок окончательно проблему не решит - важно выстроить систему утилизации коммунальных отходов так, чтобы мусорный коллапс не повторился.