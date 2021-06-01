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01.06.2021 09:00
Рубрика: Общество

В Парке Горького откроется фестиваль "Большая перемена"

Текст: Сергей Бабкин

В День защиты детей, 1 июня, в столичном Парке Горького откроется фестиваль "Большая перемена". Вход открыт для всех, но основные участники - школьники со всей страны.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Проект "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Организаторы рассчитывают, что все участники смогут раскрыть сильные стороны и продемонстрировать свои таланты. В начале дня участник фестиваля получает карту активностей национальных проектов. Чем больше участник посетил активностей (выиграл квизов, викторин, прослушал мастер-классов), тем больше призов он получит.

Фестиваль стартует с утренней зарядки, а затем начнутся тематические мероприятия. Например, в шатре "Сохраняй природу" откроется "мастерская переработки" - просветительский проект, позволяющий наглядно и доступно рассказать школьникам о возможностях вторичной переработки пластика. Ребятам расскажут об этом процессе в игровой форме. Для тех, кто интересуется культурой, в шатре вызова "Твори" будет предложен квиз по мотивам сериала "Артефакты.Культурный детектив". Открытый урок для участников проведет министр экономического развития Максим Решетников. Гости фестиваля узнают, реально ли школьнику открыть собственный успешный бизнес.

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