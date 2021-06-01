В Солнечногорске обнаружили подпольную нарколабораторию

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о ликвидации в Солнечногорске подпольного производства наркотиков. Лаборатория была оборудована в арендованной квартире в поселке Андреевка.

Полицейские обнаружили 12 стеклянных емкостей с жидкой смесью, общим весом более 4,5 килограмма, пластиковую тару и сверток с порошкообразным веществом, лабораторное оборудование. Химическое исследование показало, что жидкость содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон массой около 500 граммов. Полицейские при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали хозяина лаборатории - 20-летнего жителя Зеленограда.

А по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили еще десять контейнеров с порошком, предметы, предназначенные для фасовки и упаковки веществ. Содержимое контейнеров направлено на экспертизу.

Задержанный рассказал, что произведенные запрещенные вещества он сбывал через тайники-закладки. Информацию о них он предоставлял на торговые площадки в теневом сегменте сети интернет. Задержанный взят под стражу.