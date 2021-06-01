Вакцина "КовиВак" появилась в Москве

Вакцина "КовиВак", разработанная в Научном центре имени Чумакова, поступила в медицинские учреждения Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что сейчас в Москве доступно три тысячи доз, а вакцинация начнется в ближайшее время в нескольких специализированных центрах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что доля привившихся от коронавируса в Москве меньше, чем в любом европейском городе. По его словам, за все время вакцинации в 12-миллионной Москве привились всего 1,3 миллиона человек.

Напомним, в России сейчас зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ; пептидная "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; цельновирионный "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.