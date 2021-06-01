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01.06.2021 18:23
Рубрика: Общество

Олимпиада "особых" детей

Текст: Алексей Бондарев, Татьяна Ткачёва, Александр Филимоненко
Дети с интеллектуальными нарушениями тоже могут участвовать в больших соревнованиях. Сейчас проходит Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по юнифайд-мини-футболу "Играй с нами" для спортсменов до 18 лет.

Проводят Олимпиаду в рамках федерального проекта "Спорт- норма жизни" нацпроекта "Демография". Турнир проходит по всей стране, и участие в нем принимают более 700 человек. В первом отборочном этапе определяются победители среди федеральных округов. А сильнейшие команды с 7 по 12 октября уже в Сочи, будут бороться за победу во Всероссийском турнире.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Матчи отборочного этапа среди дальневосточных регионов прошли в Хабаровске. "В крае три года реализуют программы различных видов спорта Специальной Олимпиады", - рассказала глава регионального отделения Специальной Олимпиады России Инна Данилова. В каждой команде были пять "особенных" детей и трое их партнеров - обычных ребят.

Победили ребята из коррекционной школы № 3 Комсомольска-на-Амуре. "Мы счастливы, что выиграли. Спасибо тем, кто дал нам шанс проявить себя. Надеемся, нам повезет и в Сочи", - говорят спортсмены.

Еще один этап отборочных соревнований пройдет в Красноярске. Спортсмены края традиционно считаются одними из сильнейших. "Будут команды из Кемерова и Иркутска, четыре краевые команды", - рассказала "РГ" председатель регионального отделения Специальной Олимпиады России Надежда Банникова.

А во Владимирской области на турнир собрались 14 команд. Для Милены Кузиной из поселка Гусевского турнир стал первым серьезным соревнованием. Девочка учится в девятом классе Гусь-Хрустальной коррекционной школы-интерната и каждый день ездит в райцентр на занятия. "Я переживаю за себя и за команду, очень хочу не подвести своих на поле, - призналась девушка накануне старта турнира. - Буду делать все, чему учил мой тренер. Мы покажем, что девчонки играют в футбол не хуже мальчишек!"

Воспитанники Гусь-Хрустальной школы-интерната не раз становились призерами и победителями спортивных соревнований, в том числе международных. Тренер сборной команды, учитель высшей категории Анна Ефремова отметила, что такие соревнования очень важны для них: "Благодаря тому, что турнир проходит во Владимирской области, у ребят из небольших поселков и деревень появился шанс стать участниками события высокого уровня. Они могут показать свое мастерство в игре со сверстниками из других регионов".

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