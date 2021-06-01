Юрий Трутнев раскритиковал ход строительства погранперехода с Китаем

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев назвал строительство пункта пропуска "Пограничный" в Приморье "худшей работой, с которой ему приходилось сталкиваться".

Во время визита на место строительства погранперехода Трутнев отметил, что за все время не произошло практически никаких изменений: "Как там стояли железобетонные конструкции и из них торчала арматура, она так и торчит, только стала ржавой. Ничего не происходит".

Он напомнил, что у границы до сих пор образуются большие очереди, в которых люди вынуждены стоять по четыре-пять дней. Кроме того, по словам Трутнева, на территории пункта пропуска не проводится никаких санитарных мероприятий. "Не проводится санитарная обработка, два года назад я собирал здесь совещание, тогда была вспышка африканской чумы свиней (АЧС), давалась куча поручений, и определить ответственные органы, найти финансирование, обеспечить строительство на каждом пункте пропуска - не сделано ничего. У нас к АЧС, угроза которой, к сожалению, никуда не делась, добавился коронавирус - никто даже не почесался", - подчеркнул Юрий Трутнев. Он заявил, что будет просить премьер-министра провести служебную проверку, чтобы наказать или уволить всех ответственных за нарушения людей. Он добавил, что не видит смысла давать новые поручения по погранзаставе, пока не будут выполнены старые.

Как стояли железобетонные конструкции и из них торчала арматура, она так и торчит, только стала ржавой

Строительство пункта пропуска "Пограничный" началось в 2013 году, однако из-за недобросовестности подрядчиков работы были остановлены, когда готовность объекта не превышала 10%. По словам представителя Росгранстроя, сейчас идет корректировка проектно-сметной документации, которая завершится к августу этого года. Затем начнется конкурс по выбору подрядчика и лишь с 2022 года само строительство. Сдан в эксплуатацию погранпереход будет в 2023 году.