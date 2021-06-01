На Камчатке крановщик спас людей во время пожара

Крановщик снял четырех рабочих с крыши строящейся в Петропавловске-Камчатском школы, где произошел пожар. Случилось это еще до прибытия огнеборцев.

В соцсетях появилось видео, где в клубах черного дыма мощный автокран с вытянутой до упора стрелой поднимает с крыши школы металлическую емкость с человеком.

По информации пресс-службы главка МЧС по региону, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Горели строительные материалы, полистирол. В строящейся школе повреждены пластиковые окна, стены покрылись копотью.

Прокуратура края начала проверку. "Будет дана оценка качеству и соответствию техническому заданию используемых при строительстве материалов, в том числе на предмет огнестойкости, а также соблюдению техники безопасности при проведении монтажных работ", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.