На Сахалине главу вуза обвинили в фиктивных выплатах на 3,6 млн рублей

Руководителя одного из сахалинских вузов обвинили в хищении в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ.

"Он организовал незаконное расходование бюджетных средств путем выплаты заработной платы фиктивно трудоустроенным им в институт лицам", - цитирует РИА Новости сообщение регионального УФСБ.

Сумма ущерба образовательному учреждению превысила 3,6 миллиона рублей.

Согласно видеокадрам, распространенным пресс-службой ФСБ, обвинение предъявлено директору Сахалинского института железнодорожного транспорта Ивану Литвинову.