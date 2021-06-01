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01.06.2021 10:22

Россиян наградят поездкой в Южную Корею за лучший план путешествия

Текст: Вадим Иванский
Национальная организация туризма Кореи (НОТК) объявляет новый конкурс, победителям которого оплатят путешествие в Южную Корею.
Ночной городской пейзаж Сеула. Фото: Национальная организация туризма Кореи Ночной городской пейзаж Сеула. Фото: Национальная организация туризма Кореи
Ночной городской пейзаж Сеула. Фото: Национальная организация туризма Кореи

Самое главное, что нужно сделать, - описать будущую поездку в Корею с семьей, друзьями или второй половинкой в подробностях.

Участники должны рассказать о достопримечательностях, которые хотели бы посмотреть, описать детали основных туристических мероприятий, рассказать, где хотели бы поселиться, что купить и попробовать из еды, на чем планируют перемещаться, посчитать бюджет и дать практические советы путешественникам.

Скала Ульсан Пави в Национальном парке гор Сораксан. Фото: Национальная организация туризма Кореи

- Предпочтение будет отдано тем, кто включит в свой план информацию о корейской культуре, в том числе традиционной, опишет путешествие по мало раскрученным провинциальным регионам Кореи, - рассказали в НОТК.

Презентацию плана просят сделать в формате Power Point на 5-10 страниц. Проекты участников ждут с 1 по 30 июня.

Победитель получит путевку в Корею номиналом 100 тысяч рублей. Второе место поделят два человека, каждый из них также получит по путевке номиналом 50 тысяч рублей. Занявших третье место будет целых пять, их призами станут по 30 тысяч рублей на путешествие.

Красоты острова Чечжу. Фото: Национальная организация туризма Кореи

Подать заявку можно через Google форму: https://forms.gle/nhX14tvS2ApJrh856

Подробней о проекте можно узнать на официальной странице НОТК в facebook и instagram.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Путешествие в Корею

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