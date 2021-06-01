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01.06.2021 10:36
Рубрика: Происшествия

Следователь просит суд продлить арест Фургала до одного года

Текст: Иван Егоров

Следствие просит Басманный суд продлить содержание под стражей до одного года бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Мосгорсуд продлил до конца августа арест фигурантам дела Фургала

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя назначено на 3 июня. Предыдущий срок ареста, продленный судом, истекает 8 июня. А 9 июля наступает год с момента задержания Фургала. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов и покушения на убийство еще одного предпринимателя.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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