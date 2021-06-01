Следователь просит суд продлить арест Фургала до одного года

Следствие просит Басманный суд продлить содержание под стражей до одного года бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя назначено на 3 июня. Предыдущий срок ареста, продленный судом, истекает 8 июня. А 9 июля наступает год с момента задержания Фургала. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов и покушения на убийство еще одного предпринимателя.