Три человека отравились при пожаре в школе на Камчатке

Трое строителей отравились продуктами горения при пожаре в строящемся здании школы на проспекте Рыбаков в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

"Информация о возгорании на первом этаже строящегося здания поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 9:29 по местному времени. В 10:17 пожарные локализовали возгорание, а в 11:20 - полностью его ликвидировали.

На месте работали семь единиц техники и 55 человек личного состава. В результате пожара уничтожены строительные материалы, а также повреждены пластиковые окна. Площадь, пройденная огнем, составила около 200 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе пожара 25 строителей эвакуировались под контролем росгвардейцев, которые находились поблизости от места ЧП. Три человека обратились с жалобами к сотрудникам скорой помощи. Медики диагностировали у них отравление продуктами горения легкой степени. Госпитализация пострадавшим строителям не потребовалась.

По предварительным данным, в строящейся школе произошло возгорание пенополистирола из-за нарушения технологии производства работ.