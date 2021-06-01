Трутнев: Погранпереходы должны управляться единым контролирующим органом

Вице-премьер Юрий Трутнев провел совещание по вопросу функционирования и развития международных пунктов пропуска через государственную границу РФ на территории Приморского края.

"В 2013 году началось строительство погранперехода "Пограничный" в Приморском крае. Но этот пункт пропуска и другие не достроены. Строительство постоянно переносится на более поздний срок, объёмы финансирования увеличиваются. На пунктах пропуска стоит многокилометровая очередь. Такого происходить не должно. Все это показывает отношение ответственных лиц к людям. И чиновники, которые такое допускают, должны за это ответить", - отметил Трутнев.

По словам вице-премьера, ситуация на пунктах пропуска негативно влияет на развитие международных экономических связей и запуск новых инвестиционных экспортно ориентированных проектов. "Мы говорим о конкурентности страны на мировом рынке, о развитии Дальнего Востока. В дальневосточные регионы мы привлекаем бизнес, создаем новые инвестиционные проекты для того, чтобы люди потом могли продать свою продукцию, в том числе за рубеж. А грузы простаивают, поставки срываются" - заметил он.

Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции существенно затруднили пропускную способность пунктов пропуска, а сотрудники контрольных органов работают в ненадлежащих условиях. Вместе с тем еще в марте 2019 года вице-премьер дал поручение усилить взаимодействие между Россельхознадзором и ветеринарными службами субъектов РФ. "На пунктах пропуска не проводится ветеринарно-санитарная обработка автомобильного транспорта. Два года назад в Приморском крае проходило совещание, когда возникла вспышка африканской чумы у свиней. Были даны поручения, в том числе определить ответственный орган, обеспечить строительство необходимых объектов на каждом погранпереходе. Поручения не выполнены. А к угрозе распространения африканской чумы добавилась ситуация с пандемией коронавируса", - заметил Трутнев.

Рассматривался вопрос о возможности создания единого контрольного органа, ответственного за координацию работы пограничного перехода. "Есть отдельно пограничные войска, отдельно таможенные службы, Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Но они не могут сделать так, чтобы не было очередей на пунктах пропуска, потому что никто не считает себя за это ответственным. Полагаю, правительство должно определить тот орган, который будет отвечать за координацию работы по погранпереходу", - считает вице-премьер.