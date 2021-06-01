Трутнев потребовал ускорить строительство погранперехода в Приморье

Вице-премьер правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во вторник распорядился ускорить строительство погранперехода в приморском пункте пропуска Пограничный.

Строительство началось несколько лет назад, однако из-за недобросовестности подрядчиков работы были остановлены, когда готовность объекта не превышала 10 процентов. По словам представителя Росгранстроя, сейчас идет корректировка проектно-сметной документации, которая завершится к августу этого года. Затем начнется конкурс по выбору подрядчика, и лишь со следующего года само строительство. Сдать погранпереход в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, полпреда, осмотревшего замороженную стройку, сроки начала работ не устроили.

- Почему нельзя начать строительство раньше? Нужно интенсивнее работать и начинать строить в этом году. Это важный объект! Вы видели, какие очереди стоят из машин на границе? Надо использовать все государственные инструменты, взять госкредит под два процента, с этими механизмами мы поможем, - заявил он.