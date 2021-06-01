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01.06.2021 07:32
Рубрика: Общество

В Приморье распространили экстренное предупреждение о грядущих ливнях

Текст: Вадим Иванский
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

ГУ МЧС РФ по Приморскому краю распространило экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде.

По данным Приморского УГМС, на которые ссылается ведомство, днем и ночью 3, а также утром 4 июня в регионе ожидаются дожди, местами сильные с количеством осадков до 40 миллиметров и ветром до 18 метров в секунду. Возможны грозы.

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На реках края возможен подъем уровня воды на 70 сантиметров или меньше, на малых реках юго-восточных, западных и восточных районов возможен подъем до метра. На отдельных участках вероятно подтопление низменностей.

Спасатели рекомендуют жителям края в эти дни не ездить на рыбалку, охоту, не отправляться в турпоходы, владельцам маломерных судов - не выходить в море.

Во Владивостоке на наступившей рабочей неделе, предупреждают синоптики, не будет погожих дней. В основном облачно, временами туман и морось, во второй половине недели переходящая в дождь. Ветер юго-восточный свежий, временами сильный. Температура ночью +7…+10 °C, днем +10…+14 °C.

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