В Приморье распространили экстренное предупреждение о грядущих ливнях

ГУ МЧС РФ по Приморскому краю распространило экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде.

По данным Приморского УГМС, на которые ссылается ведомство, днем и ночью 3, а также утром 4 июня в регионе ожидаются дожди, местами сильные с количеством осадков до 40 миллиметров и ветром до 18 метров в секунду. Возможны грозы.

На реках края возможен подъем уровня воды на 70 сантиметров или меньше, на малых реках юго-восточных, западных и восточных районов возможен подъем до метра. На отдельных участках вероятно подтопление низменностей.

Спасатели рекомендуют жителям края в эти дни не ездить на рыбалку, охоту, не отправляться в турпоходы, владельцам маломерных судов - не выходить в море.

Во Владивостоке на наступившей рабочей неделе, предупреждают синоптики, не будет погожих дней. В основном облачно, временами туман и морось, во второй половине недели переходящая в дождь. Ветер юго-восточный свежий, временами сильный. Температура ночью +7…+10 °C, днем +10…+14 °C.