Минэкономразвития России одобрило создание ОЭЗ в Оренбуржье

Минэкономразвития России подготовило проект постановления о создания Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Оренбургской области. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На основании заявки региона предлагается создать ОЭЗ промышленно-производственного типа "Оренбуржье" на территории Оренбурга и Орска. Как сообщила пресс-служба правительства области, 8 потенциальных резидентов ОЭЗ уже подтвердили намерения реализовать здесь свои инвестиционные проекты. Прогнозируемый объем инвестиций резидентов за три года составит порядка 9 миллиардов рублей. Резидентами планируется создать более 900 рабочих мест.

- В рамках двух площадок Особой экономической зоны предприятиям, готовым реализовать свои проекты, будет предоставлена готовая промышленная инфраструктура, - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. - Все коммуникации будут подведены до участков резидентов. Для региона - это тысячи новых рабочих мест, производство продукта с высокой добавленной стоимостью. Все это нам позволит сбалансировать экономическую ситуацию в регионе, и быть привлекательной площадкой для предприятий со всей страны.

В частности, на территории ОЭЗ планируется строительство предприятий по производству литий-титанатных аккумуляторных батарей, пластиковых труб, завода по производству бурового оборудования для горногеологической и нефтегазовой промышленности, предприятия по производству полимерно-битумных вяжущих материалов, а также несколько предприятий в сфере пищевой промышленности. Запланировано также строительство транспортно-логистического терминала "Шелковый путь".

Компетентно

Директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов:

- Команда экономического блока правительства и Корпорации развития Оренбургской области подготовила не только заявки на открытие особой экономической зоны. Мы сработали на перспективу и также сформировали весь механизм получения предприятием статуса "резидента ОЭЗ "Оренбуржье". Резидентами ОЭЗ смогут стать предприятия, реализующие инвестиционные проекты стоимостью от 120 миллионов рублей. Мы ожидаем, что к 2030 году объем частных инвестиций составит 15,6 миллиарда рублей, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 3,3 миллиарда рублей. Наша главная задача сделать так, чтобы на 1 рубль бюджетных инвестиций приходилось более 5 рублей частных инвестиций.

Справка "РГ"

ОЭЗ "Оренбуржье" будет располагаться на двух участках в Оренбурге (380 га) и в Орске (180 га). На площадке ОЭЗ будут действовать следующие льготы: ввозные пошлины и таможенный НДС 0%; налог на имущество 0%; земельный налог 0%; транспортный налог 0%; налог на прибыль снижен до 2%.

Всего в России уже созданы 38 ОЭЗ в 31 регионе. За счет льготных условий налогообложения они позволяют привлекать дополнительные инвестиции и создавать новые рабочие места. В ОЭЗ работают более 870 компаний. Общий объем инвестиций резидентов составляет порядка 560 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 44 тысяч новых рабочих мест.