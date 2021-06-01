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01.06.2021 17:47
Рубрика: Экономика

Оренбуржье вошло в число регионов с наименьшим давлением на бизнес

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
Оренбуржье вошло в группу регионов с наименьшим давлением со стороны контрольно-надзорных органов по данным уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ Бориса Титова.

Опубликованы результаты рейтинга регионов по "Индексу административного давления - 2021". В нем Оренбуржье значительно улучшило свои позиции, сместившись сразу на 47 строчек. Сейчас оно занимает 25-е место, что говорит о благоприятном деловом климате в регионе.

Фото: Сергей Медведев
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По мнению руководителя экспертного центра аппарата уполномоченного РФ Антона Свириденко, пандемия COVID-19 побудила перейти к преимущественно профилактическим методам работы контрольно-надзорных органов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Как показывают данные рейтинга, ряд регионов провели эту работу лучше остальных.

На первом месте находится Ульяновская область, далее следуют Удмуртия, Адыгея, Калужская и Тюменская области. ТОП-30 после Оренбуржья замыкает Республика Коми, Санкт-Петербург, республики Чувашия и Карелия, а также Свердловская область. Борис Титов отметил, что остальные 55 регионов России находятся примерно на одном уровне.

В регионе также положительно оценили результаты работы по снижению давления на бизнес.

- Динамика индекса административного давления это пример совместной работы прокуратуры, правительства Оренбургской области и Корпорации развития по созданию благоприятной инвестиционной среды в регионе. Мы совместно проводим встречи с предпринимателями, стремимся максимально оперативно решить их проблемы и защитить нарушенные права. В регионе ведется работа по созданию цифровых продуктов для облегчения жизни предпринимателю при взаимодействии с контрольно-надзорными органами - сайта и телеграмм-бота "ЗаБизнес56", - пояснил генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

Фото: Сергей Медведев
Глава Корпорации развития Оренбуржья прокомментировал Послание президента

В регионе проведена большая работа по профилактике нарушений в сере бизнеса прокуратурой и другими надзорными органами. Эта деятельность нашла отражение в результатах индекса административного давления за 2021-й год, как и внедрение муниципального инвестиционного рейтинга в регионе. Он обрел новую форму с целью выявления и тиражирования лучших практик в муниципальных образованиях Оренбургской области.

Одним из эффективных инструментов взаимодействия с предпринимателями стало создание чат-ботов. Многие муниципалитеты начали эту работу еще в 2018 году и до пандемии успели создать открытый онлайн-диалог в мессенджерах, чаще всего на платформах Whatsapp и Viber. Так в городском округе Орск в чате почти 250 постоянных участников, в Соль-Илецке - более 300 человек. Эксперты оценивают не только количество подписчиков из числа предпринимателей, но и наличие в чате представителей администрации и их активность в решении оперативных вопросов.

Еще одна практика, которая с этого года активно внедряется в Оренбургской области - назначение в каждом муниципальном образовании бизнес омбудсмена. Это способствует защите прав предпринимателей и помощи им на местах, а также помогает ликвидировать барьеры между органами власти и предпринимательским сообществом. В перспективе в каждом муниципалитете будет создана подобная должность. Деятельность бизнес омбудсмена будет оцениваться в инвестиционном рейтинге муниципалитетов Оренбургской области за 2021-й год.

Упрощение взаимодействия органов власти и предпринимателей является одной из приоритетных задач региональных органов власти. Их усилия направлены на дальнейший рост инвестиционной привлекательности Оренбуржья.

Справка "РГ"

Индекс административного давления ежегодно рассчитывается на основе данных, полученных от уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах, территориальных управлений федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики и единого реестра проверок. В нем также отображаются сведения Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роструда, МЧС и жилищных инспекций. Индекс рассчитывается для всех субъектов РФ.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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