Пермские ученые упростили добычу нефти из труднодоступных пластов

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Университета Кертина в Австралии разработали технологию, которая позволит определить состояние нефтяных месторождений в наиболее труднодоступных для добычи низкопроницаемых пластах.

По словам ученых, сегодня около 50 процентов нефтяных месторождений относятся к залежам, запасы из которых сложно добыть. Разработка таких скважин довольна сложна, так как они обладают пористой структурой, состоящей из низкопроницаемой матрицы и высокопроницаемой трещины. И эффективность добычи зависит именно от проницаемости трещины. Падение давления в пласте может вызвать закрытие трещины, и добыча нефти будет затруднена.

- Поэтому мы предложили методику, которая поможет оперативно контролировать их состояние. Она основана на обработке данных гидродинамических исследований скважин и промысловых параметров с помощью специального алгоритма, состоящего из математических формул, - пояснил доцент кафедры "Нефтегазовые технологии" ПНИПУ, кандидат технических наук Дмитрий Мартюшев.

Сейчас технологию тестируют и адаптируют под различные геолого-физические условия месторождений Пермского края и Австралии. По словам исследователей, геологическое строение карбонатных залежей на этих территориях схожи, поэтому методика вызвала интерес зарубежных ученых. В дальнейшем разработчики планируют создать на основе методики программный продукт, чтобы автоматизировать процесс мониторинга.