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01.06.2021 10:11

Положительный эффект

Пермский "Уралхим" опубликовал годовой экологический отчет
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 118(8469)
Филиал "ПМУ" холдинга "Уралхим" опубликовал отчет о деятельности в сфере защиты окружающей среды за 2020 год.
В 2020 году компания направила на природоохранные мероприятия филиала "ПМУ" 155 миллионов рублей без НДС, что на 10 процентов больше, чем в 2019 году. Фото: ПМУ В 2020 году компания направила на природоохранные мероприятия филиала "ПМУ" 155 миллионов рублей без НДС, что на 10 процентов больше, чем в 2019 году. Фото: ПМУ
В 2020 году компания направила на природоохранные мероприятия филиала "ПМУ" 155 миллионов рублей без НДС, что на 10 процентов больше, чем в 2019 году. Фото: ПМУ

Завод уже 15 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Успешно пройдены аудиты на соответствие жестким требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015 и стандарта Protect & Sustain Международной ассоциации производителей минеральных удобрений.

В 2020 году компания "Уралхим" направила на природоохранные мероприятия филиала "ПМУ" 155 миллионов рублей без НДС, что на 10 процентов превышает уровень 2019 года. Существенная доля расходов - оплата передачи всех стоков завода: промышленных, хозяйственно-бытовых, ливневых - на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору. За последние пять лет объем воздействия предприятия на воздух снизился на 32,3 процента.

Такой эффект достигнут благодаря проведению в последние годы ремонта отдельных узлов и агрегатов, регулировке технологического процессов, замене фильтров. В 2020 году специализированная лаборатория контролировала состояние воздуха на границе санитарно-защитной зоны завода. Концентрации загрязняющих веществ во всех пробах были существенно ниже установленных нормативов.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- 2020 год внес значительные изменения в жизнь предприятий и каждого из нас. Коронавирус заставил людей уделять больше внимания своему здоровью. Отвечая на запрос общественности о прозрачности деятельности в направлении охраны природы, представляем ежегодный экологический отчет филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми. В нем мы стремимся доступно и наглядно показать работу пермского предприятия холдинга, направленную на снижение воздействия на окружающую среду.

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