В Ижевске покупатель распылил газ из перцового баллончика в магазине

Полиция Ижевска проверяет сообщение в одной из социальных сетей о том, что посетитель магазина "Ветеран" распылил в торговой точке газ из перцового баллончика. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД сообщает "Интерфакс".

По словам очевидцев, причиной происшествия могла стать ссора между посетителем и продавцом магазина.

В какой-то момент первый достал баллончик и распылил газ. В результате пострадали две посетительницы торговой точки, сейчас они в больнице.

Полицейские уже нашли участников конфликта, проводится проверка и юридическая оценка происшествия.