В Нижегородской области автомобиль врезался в памятник ветеранам

Автомобиль врезался в памятник ветеранам Великой Отечественной войны в селе Чернуха Арзамасского района Нижегородской области. Как сообщает РИА Новости, водитель сбежал с места ДТП, но его быстро нашли.

Инцидент произошел 29 мая. От удара несколько плит с именами людей, погибших на фронте, отвалились от монумента.

- Сотрудниками ГИБДД по Арзамасскому району была установлена личность правонарушителя. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, - рассказали в региональном МВД.

В отношении водителя составлены протоколы за управлением автомобилем без прав, оставление места ДТП и отсутствие страховки.