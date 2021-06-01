Самарская и Ульяновская области, а также Удмуртская Республика вошли в десятку финалистов федеральной программы Rurban Creative Lab, которая предполагает создание креативных кластеров в промзонах и заброшенных зданиях.

- Креативные кластеры - это пространства на территории городов или сельских поселений, объединяющие резидентов, которые производят продукты творческого характера: дизайнерскую мебель, рекламу, пишут музыку, занимаются программированием, ведут творческие мастерские, создают музыкальные инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства, - отметила директор Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Татьяна Журавлева.

По оценке АСИ, доля таких креативных организаций во внутреннем региональном продукте Самарской области уже составляет около четырех процентов - это считается хорошим заделом для создания новой индустрии, производящей интеллектуальный продукт с высокой добавленной стоимостью. По замечанию заместителя председателя правительства Самарской области Натальи Катиной, если раньше комфорт ассоциировался с наличием дорог и коммунальной инфраструктуры, то сейчас неотъемлемой частью комфортной среды является наличие креативных пространств.

- Бывшие промышленные территории будут преобразовываться в кластеры при поддержке государства и бизнеса, и одна из задач Rurban Creative Lab заключается в выработке инвестиционных моделей. Уже в августе мы представим пять моделей по запуску креативных кластеров в Самарской области с гарантией или долей государства и небольшими инвестиционными вложениями со стороны частных компаний, - добавила Журавлева.

Кластер "Самарские мануфактуры", якорным инвестором которого станет волонтерская организация по восстановлению старых домов в городах России "Том Сойер", расположен в историческом здании Самарского государственного института культуры на Чапаевской. По словам Ирины Аракчеевой, пиар-менеджера Самарского регионального продюсерского центра креативной индустрии, планируется, что "Самарские мануфактуры" объединят ремесленников, промышленных дизайнеров и даже театр. В Тольятти будет создан кинокластер, а в Екатериновке Безенчукского района - уникальный сельский Центр волжского купечества и ремесла.

- В селе начнем с того, что откроем "Дом священника", куда будем приглашать на экскурсию "В гости к попадье", - поделилась планами Ирина. - В Екатериновке, по одному из народных преданий, делали муку и пекли из нее печенье для английской королевы. И даже до нашего времени сохранился рецепт этого угощения. Гости попадьи тоже смогут попробовать королевский десерт.

В перспективе на стрелке Волги и Самары на территории двух мельниц появится еще один кластер.

- Это место очень ждет комплексного развития территории. Я уверена, что мы найдем форму взаимодействия с потенциальными инвесторами и место-магнит заживет новой жизнью, - отметила член правления СРОО "Союз архитекторов России" Наталия Кучер.

Комментарий

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Сегодня во всем мире креативная индустрия является отраслью экономики с самым высоким потенциалом добавленной стоимости. И наша задача - сформировать новые точки роста в экономике региона, определить территории, которые могли бы собрать вокруг себя всех активных и способных людей в креативных индустриях. В первую очередь творческим людям важно наличие рабочего места, сообщества единомышленников и отсутствие барьеров для самореализации. Мы также готовы оказывать резидентам всю необходимую поддержку: у нас действуют определенные отраслевые льготы, и, если это будет нужно, мы готовы принимать решения об утверждении дополнительных инструментов.