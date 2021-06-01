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01.06.2021 18:18
Рубрика: Экономика

Кластер на стрелке

В регионах ПФО на месте заброшенных промзон возникают креативные пространства
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Экономика Поволжья № 118(8469)
Самарская и Ульяновская области, а также Удмуртская Республика вошли в десятку финалистов федеральной программы Rurban Creative Lab, которая предполагает создание креативных кластеров в промзонах и заброшенных зданиях.
На стрелке Волги и Самары появится еще один кластер. Фото: Георгий Субботин/ РГ На стрелке Волги и Самары появится еще один кластер. Фото: Георгий Субботин/ РГ
На стрелке Волги и Самары появится еще один кластер. Фото: Георгий Субботин/ РГ

- Креативные кластеры - это пространства на территории городов или сельских поселений, объединяющие резидентов, которые производят продукты творческого характера: дизайнерскую мебель, рекламу, пишут музыку, занимаются программированием, ведут творческие мастерские, создают музыкальные инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства, - отметила директор Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Татьяна Журавлева.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
В УрФО на месте заброшенных объектов откроют креативные кластеры

По оценке АСИ, доля таких креативных организаций во внутреннем региональном продукте Самарской области уже составляет около четырех процентов - это считается хорошим заделом для создания новой индустрии, производящей интеллектуальный продукт с высокой добавленной стоимостью. По замечанию заместителя председателя правительства Самарской области Натальи Катиной, если раньше комфорт ассоциировался с наличием дорог и коммунальной инфраструктуры, то сейчас неотъемлемой частью комфортной среды является наличие креативных пространств.

- Бывшие промышленные территории будут преобразовываться в кластеры при поддержке государства и бизнеса, и одна из задач Rurban Creative Lab заключается в выработке инвестиционных моделей. Уже в августе мы представим пять моделей по запуску креативных кластеров в Самарской области с гарантией или долей государства и небольшими инвестиционными вложениями со стороны частных компаний, - добавила Журавлева.

Кластер "Самарские мануфактуры", якорным инвестором которого станет волонтерская организация по восстановлению старых домов в городах России "Том Сойер", расположен в историческом здании Самарского государственного института культуры на Чапаевской. По словам Ирины Аракчеевой, пиар-менеджера Самарского регионального продюсерского центра креативной индустрии, планируется, что "Самарские мануфактуры" объединят ремесленников, промышленных дизайнеров и даже театр. В Тольятти будет создан кинокластер, а в Екатериновке Безенчукского района - уникальный сельский Центр волжского купечества и ремесла.

- В селе начнем с того, что откроем "Дом священника", куда будем приглашать на экскурсию "В гости к попадье", - поделилась планами Ирина. - В Екатериновке, по одному из народных преданий, делали муку и пекли из нее печенье для английской королевы. И даже до нашего времени сохранился рецепт этого угощения. Гости попадьи тоже смогут попробовать королевский десерт.

В перспективе на стрелке Волги и Самары на территории двух мельниц появится еще один кластер.

- Это место очень ждет комплексного развития территории. Я уверена, что мы найдем форму взаимодействия с потенциальными инвесторами и место-магнит заживет новой жизнью, - отметила член правления СРОО "Союз архитекторов России" Наталия Кучер.

Комментарий

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Сегодня во всем мире креативная индустрия является отраслью экономики с самым высоким потенциалом добавленной стоимости. И наша задача - сформировать новые точки роста в экономике региона, определить территории, которые могли бы собрать вокруг себя всех активных и способных людей в креативных индустриях. В первую очередь творческим людям важно наличие рабочего места, сообщества единомышленников и отсутствие барьеров для самореализации. Мы также готовы оказывать резидентам всю необходимую поддержку: у нас действуют определенные отраслевые льготы, и, если это будет нужно, мы готовы принимать решения об утверждении дополнительных инструментов.

В регионах Экономика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Самарская область

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