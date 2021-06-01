С началом теплого сезона во всех регионах началось обновление сельских дорог. Многие трассы, ведущие к райцентрам, не ремонтировали десятилетиями, а ведь именно от них зависит доступность в этих местах образования, здравоохранения, соцобслуживания.

На Ставрополье после ремонта полотно дороги дополнительно укрепляют. Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

В Самарской области приступили к ремонту 12-километровой дороги между селами Чубовка и Сырейка. Капитально обновят и мост через реку Падовка, на котором делали только ямочный ремонт. Все это обойдется в 200 миллионов.

Представитель подрядчика Сергей Лященков рассказал, что проезжую часть расширят до семи метров. "И сбудется давняя мечта чубовцев о тротуарах по улице Советской, - рассказал глава сельского поселения Чубовка Алексей Авдеев. - Здесь все ходят в магазин, а дети в школу". В селе появятся пешеходные переходы, дорожные знаки, две автобусные остановки, барьерное ограждение. К осени планируют сдать.

В Пермском крае отремонтируют построенную более 50 лет назад дорогу от села Гамово до деревни Сакмары. Она единственная, которая соединяет деревню с краевым центром и ближайшими поселениями.

Ремонта единственной дороги очень ждут 140 жителей, в том числе 39 детей. В Сакмарах нет соцучреждений и крупных магазинов, а поездка в районный или краевой центры из-за плохой дороги становится настоящим испытанием. "Мы хотим, чтобы нам сделали дорогу, ведь наша деревня растет, в ней строятся новые дома", - пояснила местная жительница Надежда Печенкина. Это она обратилась к главе региона с просьбой восстановить дорогу. Особенно опасно ехать по ней в темноте - освещения нет, поэтому выбоин не видно. По словам министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского, уже разработана проектно-сметная документация. А всего в Прикамье планируют отремонтировать более 800 километров дорог.

Есть такие проекты и в других российских регионах. Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" ситуация с сельскими трассами начала меняться к лучшему. А вместе с ними изменится и качество жизни селян.

84 региона здесь в этом году в нормативное состояние приведут 16 тысяч километров автодорог

Триста жителей Каменной Лубны в Липецкой области десять лет ждут ремонта изношенной дороги. Школьников возят за 25 километров, а автобус до больницы ходит один раз в два дня. В 2022 году ремонт дороги закончат. И можно будет продлить маршрут автобуса до Каменной Лубны, который ходит уже три раза в день, а детей возить в школу всего за семь километров от поселка.