В Саратовской области "вор в законе" получил тюремный срок за статус

В Саратовской области суд на десять лет лишения свободы приговорил уроженца Тбилиси за "воровской статус".

Как сообщила областная прокуратура, суд признал 34-летнего мужчину виновным по статье 210.1 УК - "занятие высшего положения в преступной иерархии".

По данным ведомства, еще в 2008 году подсудимый, отбывая наказание в тюрьме в Балашове, получил уголовный статус "вора в законе". В дальнейшем он назначал своих доверенных лиц "смотрящими" в исправительных колониях в Саратовской области и был инициатором массового нарушения режима осужденными.

- У лиц, придерживающихся криминальной идеологии, он пользуется безоговорочным авторитетом и имеет сферу влияния на территории Москвы, Московской, Ростовской, Саратовской областей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По приговору часть десятилетнего срока подсудимый будет отбывать в тюрьме, остальное время в колонии особого режима. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.