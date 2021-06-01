В Уфе экологам поступило более 100 жалоб на химический запах в воздухе

За два дня в министерство природопользования и экологии Башкирии поступило более 100 жалоб уфимцев на химический запах в воздухе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Если 31 мая поступило девять обращений, то 1 июня - 92. Информацию передали в региональное управление Роспотребнадзора и Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. В то же время, по данным минэкологии, сообщения о внештатных ситуациях на предприятиях в черте города, которые могли повлечь загрязнение воздуха, в ведомство не поступало.

Между тем на прошлой неделе МЧС по РБ сообщало об аналогичных жалобах уфимцев на улицах Калининского, Орджоникидзевского, Октябрьского и Советского районов города. Тогда было установлено, что запах распространился в результате тления мусора на полигоне твердых бытовых отходов в селе Черкассы Уфимского района. Полную ликвидацию тления на полигоне объявили 30 мая.