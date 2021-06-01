Андрей Травников в Сколково представил пилотный проект нового кампуса НГУ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в стратегической сессии Минобрнауки РФ, которую на площадке бизнес-школы "Сколково" провели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Как сообщил глава региона, стратсессия была посвящена развитию в стране сети студенческих кампусов мирового уровня. В этом году в разных регионах России планируется запустить программу по их созданию. Новосибирская область - в их числе.

- Кампус Новосибирского государственного университета - один из трех пилотных проектов, запущенных на данный момент. Отбор следующих проектов состоится уже в этом году, - сказал Андрей Травников.

Губернатор отметил, что речь идет как о строительстве общежитий, так и о создании универсальных помещений для исследований, лабораторных работ, внеаудиторного общения и ведения проектной деятельности вместе с бизнес-сообществом и инвестиционными компаниями. Концепцией кампуса НГУ предусмотрен бизнес-инкубатор.

В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что для Новосибирской области сфера высшего образования - особая отрасль. Образовательный потенциал сконцентрирован на двух площадках - в областном центре, где расположено большинство вузов, и в Советском районе Новосибирска, где находятся Академгородок и НГУ. В регионе проработали две модели создания кампусов. Это - межвузовский кампус для проживания и кампус Научно-образовательного центра для Академгородка. Развитие инфраструктуры вузов позволит Новосибирской области укрепить свои позиции в экспорте образования и развитии научно-образовательного туризма. Этот вопрос региональное правительство держит на особом контроле.

- НГУ и Академгородок неразрывны, поэтому создание кампуса НГУ мирового уровня повлияет и на университет, и на развитие территории в целом. Появится еще одна точка притяжения молодежи, еще один центр интеграции инноваций, исследований и внедрений. Мы позиционируем это не как региональный проект, потому что миссия НГУ - в подготовке исследователей для всей российской науки и высокотехнологичных компаний, - заявил глава региона.

Выступая на стратсессии, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что современный университетский кампус должен стимулировать вуз на его дальнейшее стратегическое развитие. При этом необходимо принять во внимание особенности модели университета в каждом конкретном регионе.

- Кампусы должны включать три составляющие: образование, науку и инновации, при этом обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни, - прокомментировал министр.

В заключение вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что до 15 июня необходимо закрепить критерии отбора кампусов и до середины августа определить не менее пяти пилотных территорий. По его словам, не более 60 процентов средств на эти цели будет выделено из федерального бюджета.

Стратсессия проводилась Минобрнауки России совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ и бизнес-школой "Сколково".

Справка

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников 5 марта этого года в Новосибирске рассмотрели развитие кампуса НГУ. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ. Особое внимание при строительстве объектов будет уделено сохранению леса.