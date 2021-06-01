Гостиницу "Турист" в Новосибирске достроят к концу 2022 года

К третьему кварталу 2022 года в Новосибирске на площади Маркса достроят гостиницу "Турист". Этот знаковый как для Ленинского района, так и для всего города объект возводится за счет средств инвестора, но под контролем мэрии и лично мэра Анатолия Локтя.

На очередном выездном совещании, состоявшемся на строительной площадке, представители профильных департаментов мэрии, подрядной организации, собственник здания "сверили часы". Основной акцент - не снижать темпов и выполнять сроки строительства.

Достройка гостиничного комплекса на 265 номеров включена в план подготовки к молодежному Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

- Однако уже в конце 2022 года надо успеть выполнить основные виды работ, основной корпус гостиницы должен заработать. Это локомотив, который вытянет за собой благоустройство всей площади Карла Маркса. Вслед за инвестором "Туриста" уже подтягиваются владельцы других объектов, - обратил внимание Анатолий Локоть.

Гостиница "Турист" - не простой объект: возведение началось в 1968 году, однако в 1985-м стройку заморозили. В 2018 году компания "АСК" решила возобновить строительство объекта, придав ему многофункциональность - помимо, гостиницы, в здании с разной этажностью предлагается разместить три конгресс-зала (самый большой - на 700 мест), апартаменты, конференц-залы, переговорные, фитнес-клубы, рестораны и магазины. В пристройках также будут работать якорные арендаторы - медицинские центры.

Инвестор и собственник здания Валерий Кокорин со своей командой на протяжении двух лет успешно решает проблему долгостроя. Для этого был подготовлен, по сути, новый проект. Со старого объекта пришлось снять более трех тысяч керамзитно-бетонных панелей, тем самым, облегчив конструкцию. Были разобраны два верхних этажа из железобетона, усилены необходимые элементы, после чего надстроены семь этажей из металлических конструкций. Таким образом высотность здания увеличилась на пять этажей.

На ход строительства не повлияла пандемия, хотя определенные сложности из-за кризиса появились. Например, существенно подорожали стройматериалы - стоимость некоторой продукции подскочила в 1,5-2 раза.

- Мы по мере появления решаем эти вопросы. Вообще, по многим вопросам - организационным, консультационным - большую помощь оказывает муниципалитет, - сказал инвестор Валерий Кокорин. - Объект непростой, он расположен в центре левобережья. Приходится применять сложные проектные и инженерные решения. Но мы бы никогда не сдвинулись с мертвой точки, если бы не грамотная работа и помощь специалистов мэрии. Стараемся выполнять все поручения мэра.

Заместитель мэра - руководитель департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев сообщил, что в ближайшее время с ресурсоснабжающими организациями будет рассмотрен вопрос подключения объекта к водоснабжению, электросетям.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ

К сегодняшнему дню закончены работы на основном здании, возведено 25 этажей. До конца лета фасад здания и все пристройки будут полностью закрыты облицовочными панелями. В здание подадут тепло, что позволит выполнять внутреннюю отделку даже в зимний период. Также этим летом начнется строительство подземного тоннеля, который соединит гостиницу и метрополитен. Находящийся на территории стройки один из павильонов метрополитена "Станция "Площадь Маркса" (со стороны улицы Ватутина) демонтируют, вместо этого выход и вход в метро будет организован внутри здания гостиницы. По словам специалистов, так будет удобнее для пассажиров.

- Мы завезли лифтовое оборудование, приступаем к его монтажу. Всего будет установлено шесть лифтов, - сообщил Валерий Кокорин.

Генеральный директор компании "ТурСиб" Алексей Машков рассказал о текущих работах. Так, в здании смонтированы системы внутреннего электроснабжения, вентиляции и дымоудаления. Активно ведутся работы по монтажу фасадов высотной части. Более чем на 80 процентов выполнен монтаж перегородок, возводятся железобетонные конструкции стилобатной части. В деле - свыше шести тысяч кубов бетона из десяти тысяч запланированных на объект.

- Внутренние отделочные работы с 7-го по 25-й этажи выполнены на 40 процентов. Начали отделку помещений подвала. Все работы завершим в срок, отставаний от графика нет, - добавил специалист.

Анатолий Локоть особое внимание уделил благоустройству прилегающей территории. В планах, согласованных с общественностью, - разбить зеленый сквер и построить подземную парковку с въездом с улицы Ватутина и с выездом в сторону улицы Титова.

- Важно синхронизировать работы на объекте с дорожными работами, которые по нацпроекту "БКД" будут вестись на улицах Ватутина и Титова в 2021-2022 годах. Чтобы эти важные для города работы не создавали помеху друг другу, - пояснил глава города.