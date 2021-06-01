Какие необычные места ждут российских туристов летом

Увидеть розовое озеро, побродить в лиановом лесу, побыть шахтером в угольном разрезе смогут все, кто собирается в отпуск. Корреспонденты "РГ" накануне старта летнего сезона рассказывают о самых интересных маршрутах в четырех регионах страны.

На берегу розового озера возникает чувство, будто находишься на границе с другой реальностью. Фото: Максим Цеденов

Тур с шахтерским акцентом

Попробовать угольное мороженое, подняться на палубу 220-тонного БелАЗа и утолить голод шахтерским "тормозком" предлагают участникам тура "Кузбасс. Огонь в сердце". Маршрут с кешбэком ведущие туроператоры включили в линейку предложений на лето.

Маршрут начинается в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова. Ну а дальше - знакомство с историей региона. Современные музейные технологии погружают в древнейшие времена, начиная с эпохи динозавров. Скелет пситтакозавра сибирского, наскальные рисунки конца неолита - начала бронзового века в музее-заповеднике "Томская Писаница", Горелая гора, где ровно триста лет назад впервые обнаружил залежи каменного угля рудознатец Михайло Волков. У той самой горы, сохранившейся до наших дней, работает шахта-музей.

А увидеть, как горняки ведут добычу, можно на действующем угольном разрезе Кедровский. Обед в шахтерской столовой, тестирование перед сменой с помощью электронной системы медосмотров, экскурсия к борту угольного карьера с гигантскими самосвалами - все это к услугам гостей. Четырехдневные туры расписаны до конца года. В мае первая группа из жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Екатеринбурга уже совершила путешествие по угольному краю, а следующая поездка - в середине июня. Маршрут, который проходит через семь знаковых точек Кемеровской области, вызывают интерес не только у россиян.

В Кузбассе вас ждет экскурсия по угольному карьеру. Фото: Пресс-служба компании "Кузбассразрезуголь"

Нырнуть в минералку

Когда речь заходит о притягательных местах Камчатки, житель "материка" в первую очередь вспомнит Долину гейзеров и Паратунку с ее термальными источниками. "Паратунка для заезжих, - снисходительно говорят местные, - а для своих - Озерки".

"Зеленовские озерки" - это оздоровительный комплекс в двух десятках километров от города Елизово, воздушных ворот края. Под открытым небом расположились ванны с теплой смесью радоновых и сероводородных вод и неглубокий бассейн - с минеральной. Температуру в купальнях регулируют сами отдыхающие: хочешь погорячее - бери шланг с кипятком, бьющим из недр Пиначевского месторождения термальных вод, и добавляй в ванну по своему вкусу. Распарившись от души, самые смелые ныряют в озеро. В кожу вонзаются миллионы острых иголочек: вода в нем всего-то три градуса, и, говорят, даже летом не тает на дне ледяная линза.

На Камчатке окунетесь в целебную минералку. Фото: РИА Новости

Любителям экзотики стоит проехать еще четыре километра - до "Диких озерков". Когда-то геологи пробурили здесь, в лесу, скважину. Геологи уехали, а термальный ключ остался. Люди добрые оборудовали бассейн с деревянным бортиком, установили чугунную ванну. Наслаждаешься горячей водой, любуешься заснеженными горами абсолютно бесплатно.

Прогулка по розовому небу

В Калмыкии есть места, напоминающие кадры из фантастического фильма. Одно из них - необычные озера, расположенные неподалеку от затерянного в бескрайних степях и полупустынях поселка Адык. Особенность этих озер заключается в высокой концентрации соли и розовом цвете воды.

На берегу такого озера возникает чувство, будто находишься на границе с другой реальностью, а сделав шаг в воду, словно переступаешь эту незримую черту и оказываешься в ином мире.

Вокруг расстилается ровная, как стекло, гладь непривычно розового цвета, в которой отражаются облака. И ступая по теплой воде над соленой коркой, чувствуешь себя парящим в розовом небе. Сейчас глубина необычного озера едва ли по щиколотку, а в летнюю жару вода здесь испаряется полностью, и по розовому слою блестящей под солнцем соли люди ходят как по нетающему льду.

В Калмыкии есть места, напоминающие кадры из фантастического фильма. Одно из них - необычные озера, расположенные неподалеку от поселка Адык

Необычный цвет воде придает обитающий в озерных водах в огромных количествах микроскопический рачок Artemia Salina. Впрочем, есть на это счет и красивая древняя легенда. По преданию, в озерных водах мылись после жестоких битв степные воины, поскольку соль хорошо обеззараживает раны. Старики говорят, что именно поэтому озерные воды за долгие века обрели розовый цвет.

Джунгли зовут

Одно из самых впечатляющих мест находится в Дагестане - единственный в России лиановый лес в дельте реки Самур. Добраться сюда непросто, но впечатлений хватит на всю жизнь. Самурский лес - это настоящие джунгли с гигантскими реликтовыми деревьями, стволы которых плотно увиты лианами. Всего здесь около десяти видов лиан. Некоторые из них выдерживают вес человека. Местами лианы образуют плотный занавес, не пропускающий солнечные лучи. Весной здесь цветут дикие орхидеи, а на поверхности озер распускаются лотосы. Посещать лес нужно с проводником, иначе заблудишься.

А в Дагестане окажетесь в лиановых джунглях. Фото: Елена Грищенко

Еще один интересный маршрут - заброшенные дагестанские селения. Одно из них - село Корода. Оно находится высоко в горах, на краю ущелья. Селению около 1700 лет. В переводе с аварского Корода означает ловушка. Аул построен на краю огромной горы с единственной тропинкой для входа. Таким образом жители защищались от врагов. Здесь можно снимать исторические фильмы: каменные арки, брусчатая дорога, пустые глазницы окон - как будто попадаешь в иной мир.

Другое село - Гамсутль - сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу. Здесь до последнего времени проживал всего один человек - Абдужалил Абдужалилов. Он разводил пчел и принимал редких гостей. В 2015 году Абдужалила не стало, село окончательно опустело.

А в селе Старый Кахиб есть дозорные башни, которые горцы возвели для защиты от завоевателей. По преданию, Кахиб был одним из неприступных аулов на Кавказе. Единственная связь с внешним миром проходила через мост через горную реку. Сейчас аул безлюден. Но туристы с удовольствием бродят по старым улочкам, где можно заглянуть в еще сохранившиеся дома горцев.