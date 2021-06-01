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01.06.2021 08:52
Рубрика: Происшествия

Коммунальщика обвинили в массовом отравлении жителей Красноярска

Текст: Дмитрий Машуков

Сыщики Следственного комитета установили причастность первого заместителя генерального директора ООО "КрасКом" к массовому отравлению жителей Красноярска. Сотруднику коммунальной организации предъявлено обвинение, сообщает региональный главк СК.

В красноярской "Школе космонавтики" произошло массовое отравление

Напомним, правоохранители работают над уголовным делом, которое возбуждено по факту отравления питьевой водой жителей Октябрьского района краевой столицы. Оно произошло в конце января этого года. В больницы города начали массово обращаться с признаками острой кишечной инфекции жители многоэтажных домов. Пострадали более 150 человек, уточняет пресс-служба СК.

По версии следователей, 28 января на водозаборе "Гремячий лог" в Красноярске произошла авария. Водоснабжение многоквартирных домов на нескольких улицах временно прекратили. После ремонта заместитель гендиректора ООО "КрасКом" допустил подачу воды потребителям без ее проверки на загрязнение, без промывки и дезинфекции магистрального трубопровода. Тем самым замруководителя нарушил санитарно-эпидемиологические правила и свои должностные обязанности.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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