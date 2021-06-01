Коммунальщика обвинили в массовом отравлении жителей Красноярска

Сыщики Следственного комитета установили причастность первого заместителя генерального директора ООО "КрасКом" к массовому отравлению жителей Красноярска. Сотруднику коммунальной организации предъявлено обвинение, сообщает региональный главк СК.

Напомним, правоохранители работают над уголовным делом, которое возбуждено по факту отравления питьевой водой жителей Октябрьского района краевой столицы. Оно произошло в конце января этого года. В больницы города начали массово обращаться с признаками острой кишечной инфекции жители многоэтажных домов. Пострадали более 150 человек, уточняет пресс-служба СК.

По версии следователей, 28 января на водозаборе "Гремячий лог" в Красноярске произошла авария. Водоснабжение многоквартирных домов на нескольких улицах временно прекратили. После ремонта заместитель гендиректора ООО "КрасКом" допустил подачу воды потребителям без ее проверки на загрязнение, без промывки и дезинфекции магистрального трубопровода. Тем самым замруководителя нарушил санитарно-эпидемиологические правила и свои должностные обязанности.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства преступления.