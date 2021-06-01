Подростка насмерть придавило бревнами на лесопилке в Красноярском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 13-летнего мальчика на лесоперерабатывающем предприятии, сообщили сегодня в главке СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Несчастный случай произошел 31 мая на территории ООО "МегаЛес" в городе Канске. По информации правоохранителей, пятеро подростков воспользовались незапертой калиткой, чтобы пройти ради забавы на лесоперерабатывающее предприятие. Когда дети забрались на сложенные в штабель лесоматериалы, бревна покатились с пятиметровой высоты и придавили одного из школьников.

Следователи выясняют подробности ЧП. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.