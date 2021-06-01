Разработка сибиряков поможет предотвратить тысячи аварий

В Новосибирске создали "умные часы" для водителей, которые предупредят о том, что человек за рулем скоро может заснуть. А в случае крайней необходимости браслет разбудит вибрацией или звуковым сигналом. Как рассказал "РГ" Иван Лебедев, глава компании, занимающейся разработкой, пилотную партию браслетов планируют выпустить уже в этом году. Прибор отслеживает два варианта утомляемости: за несколько минут до возможного засыпания и за десятки минут до этой критической точки. В каждом случае устройство использует различные датчики.

- В первом случае скорое засыпание определяется по кожно-гальваническим реакциям, - поясняет Иван Лебедев. - В чем суть? Если человек активен, то у него повышенное потоотделение, а значит электрическое сопротивление кожи понижено. При спаде активности, а тем более засыпании потоотделение снижается, а сопротивление, наоборот, растет, что и фиксирует прибор.

Поймав эти изменения, характерные для скорого наступления дремы, браслет начинает вибрировать и - звуковой сигнал. По сути, это уже "набат", который включается за несколько минут до засыпания. Но есть более мягкий вариант, он предупреждает об опасности намного раньше. Этот специальный датчик фиксирует вариабельность пульса человека.

- Дело в том, что даже при пульсе, скажем, в 60 ударов расстояния между ударами немного меняются, - говорит Лебедев. - Это незаметно человеку, но фиксируется высокочувствительными приборами. Так вот, если расстояния становятся практически постоянными, очень четкими, это сигнал тревоги. Человек устал, а значит, может заснуть, ему требуется отдых. И прибор предупреждает об этом за несколько десятков минут до того, как у водителя закроются веки. Останется достаточно времени, чтобы найти место для стоянки и отдыха и тем самым, возможно, предотвратить аварию.

По оценкам экспертов, причиной минимум 20 процентов ежегодно фиксируемых аварий является засыпание водителя. Если исключить эту причину, количество ДТП только в России сократится на 25 тысяч в год. Проблему пытаются решить давно, и на рынке периодически появляются разработки, не дающие водителю спать.

- Есть, например, устройства, которые крепятся на ухо и отслеживают наклон головы. Но это ведь уже поздно: человек опускает голову, по сути уже заснув. В таком случае даже за две-три секунды "отключки" при высокой скорости можно много чего натворить на дороге, - подчеркивает Иван Лебедев. - Также разрабатываются нейрокепки, которые хорошо фиксируют сигнал о засыпании, но сами по себе не очень удобны. Не всякого водителя заставишь ходить в кепке, тем более в сибирские морозы или, наоборот, жарким летом. Еще один гаджет считывает изменение зрачков и сомкнутость век благодаря анализу видеосигнала, но в таком случае нельзя использовать очки, да и ложные срабатывания не редкость.

По оценкам экспертов, причиной минимум 20 процентов ежегодно фиксируемых аварий является засыпание водителя

По мнению новосибирских инженеров, браслет с "умными часами" лишен этих недостатков. Авторы идеи уже подали документы на получение патента на изобретение. Кроме того, изобретатели разрабатывают компактную станцию, которая сможет собирать информацию с браслета водителя и передавать ее на пульт диспетчера компании. Он сможет отслеживать работоспособность водителей в режиме онлайн через компьютер или смартфон, а в случае повышения уровня усталости будет оповещен об этом.