Ученые Сибири синтезировали золотые наночастицы для лечения людей

Коллектив ученых, в который вошли специалисты Сибирского федерального университета и Красноярского научного центра СО РАН, синтезировал гибридные наночастицы из золота и феррита кобальта.

Они значительно менее токсичны и дорогостоящи, нежели аналоги. Ноу-хау может применяться в медицине, однако для массового использования нужно удостовериться в безопасности продукта для организма и дополнительно снизить стоимость изготовления. Результаты работы сибирских ученых опубликованы в журнале Metals, сообщает сегодня Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук.

Полученный материал перспективен для применения в биомедицине. Например, с помощью внешнего магнитного поля новые наночастицы вместе с прикрепленными к ним молекулами лекарства легко направить к определенным частям и тканям человеческого организма, рассказала доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН, профессор СФУ Светлана Сайкова.