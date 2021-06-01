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01.06.2021 14:52
Рубрика: Власть

В новосибирском наукограде открылся детсад с уникальной программой

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Международный День защиты детей в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области открылся новый детский сад "Золотой ключик". Здание возведено в рамках нацпроекта "Демография".
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В ближайшее время дошкольное учреждение начнут посещать 220 ребятишек от полутора до семи лет - жители перспективного микрорайона.

Фото: Правительство Новосибирской области
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На церемонии открытия вице-губернатор Сергей Нелюбов подчеркнул, что в 2021 году в области запланировано построить 11 детских садов в общей сложности на 1,8 тысячи мест.

- За два последних года с учетом текущего построено 27 дошкольных учреждений и создано более пяти тысяч мест для детей дополнительно. В настоящее время в 32-х из 35-ти муниципальных образований региона - стопроцентная обеспеченность дошкольными местами, - сказал заместитель губернатора. - В Новосибирске, Оби, в Новосибирском районе потребность в новых дошкольных местах остается, работа по их созданию продолжается. Вместе с тем мы решаем задачи по созданию дополнительных школьных мест. Символично, что детский сад в Кольцово открывается в День защиты детей, ведь задача взрослых - это соблюдение прав и свобод детей.

По словам заведующей новым детсадом Натальи Чебановой, "Золотой ключик" станет первым в регионе дошкольным учреждением с уникальной авторской образовательной программой.

- Основные принципы программы - разновозрастные группы, в которых вместе будут воспитываться дети от трех до семи лет - младшие будут чему-то учиться у старших, а старшие - чувствовать ответственность за малышей, - отметила Наталья Чебанова.

Кроме того, к воспитательному процессу будут активно привлекаться семьи.

Детсад общей площадью почти пять тысяч квадратных метров построен по проекту повторного применения. Стоимость строительства составила 221,6 миллиона рублей. Дополнительно на оснащение учреждения по решению правительства региона из областного бюджета выделено 15,4 миллиона рублей.

В здании разместятся 12 групп, из которых четыре - для детей ясельного возраста и восемь - для ребятишек от трех до семи лет. В новом детсаду обустроены современный пищевой блок и прачечная, медкабинет, музыкальный и физкультурный залы, несколько помещений для организации кружковой деятельности. Для обеспечения безопасности учреждение оснащено системой видеонаблюдения и домофонами.

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