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01.06.2021 19:45
Рубрика: Общество

После балла

Когда на Кавказе стоит ждать сильных землетрясений и готовы ли к ним
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Дагестан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
Какие землетрясения специалисты научились прогнозировать, а какие нет. В чем трудность. И чем грозит новое землетрясение Махачкале, где построено более 400 незаконных многоэтажек. Об этом корреспондент "РГ" говорил с главным научным сотрудником Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Василием Черкашиным.
Дать краткосрочный прогноз землетрясения, увы, пока нельзя. Фото: cylonphoto / istock Дать краткосрочный прогноз землетрясения, увы, пока нельзя. Фото: cylonphoto / istock
Дать краткосрочный прогноз землетрясения, увы, пока нельзя. Фото: cylonphoto / istock

Василий Иванович, скажите откровенно: можно все-таки предсказывать землетрясения?

Василий Черкашин: В некоторой степени да, но не все. Долгосрочный прогноз, где сейсмособытия происходят один раз в сотни и тысячи лет, практически оправдывается. Среднесрочный - на десятки и сотни лет - пятьдесят на пятьдесят. А вот краткосрочный, где надо указать время и место, к сожалению, нереализуем.

В принципе, с погодой та же история, только наоборот - с долгосрочными прогнозами больше проблем.

Василий Черкашин: В свое время погоду вообще не могли предсказывать. Так что я верю, что когда-нибудь ученые решат и проблему с землетрясениями. В подготовке сейсмического события происходит огромное количество физико-химических процессов. И нам необходимо четко выделить только те, которые будут неким индикатором готовящегося землетрясения. При этом для каждой территории с разной горно-геологической обстановкой эти параметры могут сильно разниться. Процесс очень длительный и энергоемкий, и получить результат можно, только имея огромный фактический материал, полученный за достаточно длительное время.

Фото: Из личного архива Вячеслава Пестрикова
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Чем обусловлена высокая сейсмичность Кавказа? Стоит ждать сильных землетрясений?

Василий Черкашин: Сейсмические события на Кавказе происходят практически ежедневно. И это обусловлено взаимодействием трех крупных тектонических плит - Анатолийской, Аравийской и Скифской.

В последние годы происходящие сейсмические события с малой магнитудой бывают даже неощутимы. Но они могут стать "спусковым крючком" для схода снежных лавин, например.

В целом же анализ наблюдений ученых Института физики Земли РАН и наши исследования показывают, что идет миграция сейсмичности со стороны Анатолийской платформы. Это предопределяет повышение сейсмичности в ближайшие десятилетия. И к этому надо относиться серьезно.

Республика готова к серьезным толчкам? Мы помним страшное землетрясение, которое произошло 51 год назад. С интенсивностью в девять баллов! Были погибшие. 45 тысяч человек остались без крова, в том числе и в Махачкале.

Василий Черкашин: Сейсмическое микрорайонирование Махачкалы не проводили более 30 лет, хотя на сейсмоопасных территориях положено делать это каждые десять лет. Мы неоднократно указывали на это.

Непонятна позиция комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана, который предложил провести актуализацию карт сейсмического микрорайонирования городов за счет бюджетов муниципальных образований. Где муниципалитеты найдут такие средства? К примеру, в Махачкале стоимость работ составляет более миллиарда рублей.

В Махачкале, кстати, 13 различных уровней сочетания разных грунтов. В одном месте может быть шестибалльная зона, а отойдя на 50 метров - восьмибалльная. Поэтому к застройке в той или иной части города необходимо подходить с особой ответственностью.

А как быть с сотнями незаконно построенных многоэтажек? Случись землетрясение - произойдет настоящая катастрофа...

Василий Черкашин: Я вошел в состав правительственной комиссии по проверке 457 таких домов. Их судьба рассматривается с трех позиций: если строение качественное, но построено незаконно - узаконить, поскольку жители не виноваты в том, что нет соответствующих документов. Второе - если дом не совсем отвечает строительным нормам, нужно это исправить. И третье - в случае если строение не соответствует строительным нормам и сейсмичности территории, здание снести. И думать, как помочь жителям.

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