На Ставрополье довольно значительно вырос спрос на недвижимость в курортных городах. Как считают аналитики, подогревают интерес покупателей внешние экономические факторы.

Специалисты экосистемы недвижимости ВТБ "Метр квадратный" проанализировали спрос россиян на квартиры и дома в курортных зонах страны за первые месяцы нынешнего года. Выяснилось, что в апреле на Ставрополье было заключено на 70 процентов больше сделок, чем в январе - феврале.

- Туристы сначала приезжают отдыхать, снимают жилье, а потом приобретают понравившийся объект, в первую очередь в инвестиционных целях. Многие планируют большую часть года сдавать недвижимость и получать доход и лишь несколько месяцев использовать ее самим, не тратя средств на гостиницу. В последнее время популярным вложением является покупка номера в апарт-отеле, так как он меньше и, соответственно, дешевле квартиры, - комментирует генеральный директор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

В ВТБ также добавили, что с точки зрения цены сделки Ставропольский край предлагает наиболее доступное жилье среди туристических регионов России - в апреле 2021 года в среднем за объект недвижимости здесь просили 2,3 миллиона рублей. Кстати, самое дорогое курортное жилье оказалось в Калининградской области - 4,2 миллиона. Его средняя стоимость в Ростовской области составила три миллиона, а в Краснодарском крае - 3,6 миллиона. Их обошла Астраханская область с показателем 3,9 миллиона. Стоит отметить также, что на Ставрополье в первом квартале ипотек взято на 35 процентов больше, чем годом ранее.

- Бум спроса на недвижимость в России коснулся не только мегаполисов, но и ключевых туристических центров. Этому способствует резкий рост внутреннего туризма, развитие инфраструктуры в региональных столицах, доступная ипотека и поправки в законодательство, допускающие удаленную работу для отдельных категорий сотрудников. С учетом сохраняющихся ограничений можно предположить, что летом рост спроса на курортную недвижимость сохранится и мы увидим увеличение числа сделок к предыдущему году не менее чем в полтора раза, - резюмирует Вячеслав Дусалеев.

С точки зрения цены сделки Ставропольский край предлагает наиболее доступное жилье среди туристических регионов России

Председатель Союза риелторов Ставропольского края Инна Овсянникова подтверждает, что спрос на ипотеку и на недвижимость в регионе в последний год очень высокий. И хотя рост цен в марте замедлился, все равно они увеличиваются довольно значительно.

- Это касается не только Кавминвод, где скупают все, что только можно, но и Ставрополя. Квадратные метры стали пользоваться таким спросом с начала пандемии. Из-за этого цены выросли примерно на 35 процентов, - пояснила Овсянникова.

Она считает данную тенденцию следствием истерии вокруг коронавируса. Но при этом добавляет, что существуют и объективные экономические факторы, такие, к примеру, как рекордно низкая ключевая ставка Центробанка, а следовательно, привлекательные условия ипотеки.

- Они повлияли главным образом на первичный рынок. Можно сказать, отделы продажи реализуют за считанные дни практически все, что выставляют. Соответственно, если подскакивает стоимость квартир в новостройках, то следом растут цена и ажиотаж на вторичном рынке. Причем в регион КМВ, особенно в Кисловодске, покупатели не столько из Ставропольского края, а со всей России, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. А в краевой столице клиенты - жители районов региона и соседних республик, - добавила Овсянникова.

Сергей Иванников, риелтор из Ставрополя, рассказал, что те, кто работают на рынке недвижимости, опасаются повторения ситуации 2014-2015 годов. Тогда рост цен привел к небывалому буму - население раскупило практически все, что было, пока недвижимость не подорожала еще больше. А после этого цены резко рухнули.

- Мы ждали того же в начале нынешнего года, но пока наши опасения не оправдываются. Цены стабилизировались, но не упали. Я вижу несколько причин. Во-первых, на стоимость недвижимости влияют изменения в законодательстве, появление эскроу-счетов и ключевая ставка. С ее падением люди заинтересовались ипотекой. Сейчас, кажется, Центробанк вновь стал ее увеличивать, и многие боятся упустить выгоду, пытаясь, что называется, запрыгнуть в уходящий поезд. И на ситуацию, конечно, повлиял коронавирус, который создал беспрецедентные условия на рынке. Как все будет развиваться дальше, сказать сложно, - добавил Иванников.

Он также отметил, что рост спроса на жилье в городах Кавминвод связан с тем, что сейчас этот регион активно развивается. А с повышением качества жизни в КМВ, развитием инфраструктуры и увеличением туристического потока возникает и повышенный ажиотаж на рынке недвижимости.

В свою очередь, в городах-курортах резкого скачка строительства новых многоквартирных домов не наблюдается. Как рассказали корреспонденту "РГ" в администрации Железноводска, в муниципалитете реализуются такие проекты, но каких-то значительных изменений темпов ввода в эксплуатацию нет.

"Строительство остается примерно на одном уровне на протяжении многих лет. Скорее наблюдается некоторое снижение темпов ввода объектов в эксплуатацию, связанное с пандемией и принятыми из-за нее ограничениями, с колебаниями стоимости строительных материалов, изменениями тарифов организаций на подключение к инженерным сетям", - заключили в администрации.

Кстати

По данным ВТБ, число сделок с курортной недвижимостью весной выросло в полтора раза - лидерами стали Краснодарский край, Карелия и Калининградская область. Одним из факторов роста спроса стала доступная ипотека. Летом аналитики также прогнозируют увеличение числа сделок в полтора раза.

В условиях развития внутреннего туризма привлекательность объектов недвижимости в курортных регионах растет как с точки зрения арендного, так и в качестве инвестиционного актива. В Краснодарском крае и Республике Карелия в апреле заключено на 80 процентов больше сделок, чем в январе - феврале. Калининградская область показала рост в 70 процентов, Ростовская - в 60, Астраханская - на треть. Высокий спрос обеспечивают жители столицы страны и Московской области, которые охотно приобретают жилье на юге России.

Для покупки объектов у моря россияне все активнее используют ипотеку. Среди туристических регионов наибольший рост количества выданных кредитов в первом квартале 2021 года наблюдался в Краснодарском крае - почти в полтора раза. Средний размер займа для покупки недвижимости на первичном рынке здесь составляет около 2,7 миллиона рублей (в среднем по России - 3,8 миллиона). Особую инвестиционную привлекательность приобрел "Сириус" - наукоград и самостоятельный городской округ вблизи Сочи, который стал территорией федерального значения и постепенно превращается в полноценный муниципалитет с развитой инфраструктурой.