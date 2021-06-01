Эксперты Общероссийского народного фронта в Ставропольском крае предложили приглашать в качестве технического заказчика при строительстве соцобъектов профильные компании. Сейчас эти функции выполняют должностные лица, которые к строительной сфере зачастую имеют косвенное отношение. Профессиональный заказчик, по мнению активистов, сможет повысить качество выполнения госконтрактов.

В ОНФ обратили внимание на эту проблему во время рейдов по районам Ставрополья, когда выясняли, как населенные пункты обеспечены объектами социальной инфраструктуры - больницами, школами, детскими садами, домами культуры.

- В этом году мы изменили тактику: вместо того чтобы фиксировать строительный брак на уже готовых объектах, решили отслеживать ситуацию с момента разработки проекта и заключения контракта. Вспоминается печальный опыт возведения детского сада в ауле Эдельбай. Дошкольное учреждение построили в 2016 году, однако той же осенью оно начало разрушаться. Как показала экспертиза, причиной стало некачественное выполнение подрядчиком работ, - заявил эксперт ОНФ Алексей Гридин.

После рейдов по строящимся объектам активисты ОНФ обнаружили ряд системных проблем, которые влияют на качество, сроки строительства и эффективность освоения бюджетных средств. К примеру, уже на начальном этапе реконструкции школы в селе Арзгир возникли сложности, из-за которых стройка остановилась.

Выяснилось, что, согласно графику, до конца мая 2021 года подрядчик обязан был выполнить работы на сумму более чем 30 миллионов рублей. Фактически же потратил 4,9 миллиона. При таких темпах село получит новую школу через восемь лет вместо запланированных полутора. При этом старое здание образовательного учреждения уже демонтировали и учиться детям негде.

Сейчас в качестве заказчиков по строительным контрактам выступают директора школ, главные врачи, заведующие детсадами, руководители домов культуры

Первого мая 2021 года подрядчик остановил все работы, ссылаясь на рост уровня грунтовых вод. Общественники провели "круглый стол", где собрали представителей краевой власти, муниципальной администрации, проектировщиков, руководителей организаций, проводящих госэкспертизу и строительный контроль, заказчика и подрядчика.

- Мы установили, что причиной остановки подрядчиком работ стал не только рост уровня грунтовых вод, но и отдельные недочеты в проектно-сметной документации, требующие незамедлительного вмешательства проектировщиков. Вызывает опасение, что изменение проекта, а также дополнительные работы приведут к удорожанию контракта и увеличению сроков его выполнения, - отметил эксперт ОНФ Вадим Доронда.

Выход из ситуации удалось найти. Проектировщики заверили, что до первого июня 2021 года они за свой счет переделают документы. А если в будущем появятся новые недочеты, их оперативно устранят. И это никак не повлияет на стоимость строительства.

Одна из причин возникновения таких ситуаций при возведении социальных объектов в том, что принимают эти объекты люди, далекие от строительной отрасли.

"В ходе мониторинга эксперты ОНФ обратили внимание на то, что в качестве заказчиков по контрактам на проектно-изыскательские работы, реконструкцию и капитальное строительство выступают лица, не имеющие специальных познаний в этой области: директора школ, главные врачи больниц, заведующие детскими садами, руководители домов культуры. Они, как правило, не в состоянии профессионально составить технические задания на проектирование, проверить правильность разработанной проектно-сметной документации. Также они не способны организовывать взаимодействие между всеми участниками строительства. Более того, на этапе сдачи объекта в эксплуатацию заказчики, не обладая необходимыми компетенциями, становятся заложниками ситуации и вынуждены брать на себя ответственность, в том числе и уголовную, за действия или бездействие подрядчика", - заявили в ОНФ.

Кстати, на время строительства никто не снимает основных должностных обязанностей с тех же директоров школ. Им необходимо руководить образовательным процессом, который во время реконструкции усложняется, и параллельно еще и преподавать. Совмещение основных обязанностей с работой заказчика, как правило, отрицательно влияет на качество и сроки выполнения контракта.

С этим согласен генеральный директор Ассоциации "Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа" Владимир Еличев. Корреспонденту "РГ" он заявил, что считает правильным привлекать профессиональных строителей в качестве технических заказчиков:

- Принимая во внимание важность и сложность функций технического заказчика на подобных объектах, считаю данное предложение важным и своевременным. На практике выполнением непосредственно строительных работ, как правило, занимается генеральный подрядчик. Однако строительство капитальных объектов требует получения разрешительной документации, процесс оформления которой сложен, здесь необходимо обладать соответствующими знаниями, то есть у застройщика есть потребность в привлечении специализированной организации.

Однако он добавил, что воплощение данной инициативы в жизнь может привести к удорожанию контрактов, так как дополнительным специалистам придется тоже платить. В противном случае снизится прибыль застройщика.

- Кроме того, нельзя забывать, что, в соответствии с существующей судебной практикой, некоторые суды считают, что технический заказчик, не являясь лицом, ведущим строительство, не несет ответственности за качество работ, выполненных подрядчиком, - добавил Еличев.

В краевом минстрое положительно оценили инициативу ОНФ. В ведомстве заявили, что привлечение специализированной компании для подготовки задания на проектирование, а также для осуществления дальнейшего контроля над проектной организацией могло бы улучшить качество такой документации. "Отметим, это относится только к тем случаям, когда заказчиком выступают не органы государственной власти или местного самоуправления, - добавили в минстрое. - Кроме того, привлечение специализированной организации приведет к финансовым расходам, которые будут зависеть от объема работ на конкретном объекте".

Тем временем

Эксперты ОНФ уже обратились к губернатору Ставропольского края с просьбой рассмотреть возможность привлечения по муниципальным и государственным контрактам в качестве технического заказчика специализированных организаций в сфере строительства. Ответ от главы региона пока не поступал.