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Текст:   Марина Трубилина 
00:00 01.06.2021

Названы регионы, где накопить на квартиру можно быстрее всего

На год дольше приходится теперь россиянам копить на квартиру, чем в 2019 году. Такие расчеты представило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Пандемия, негативно повлиявшая на доходы россиян, в совокупности с ростом цен на жилье ударила по возможностям купить собственную квартиру. В период с 2017 по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом мог бы (с учетом ряда допущений) накопить на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году копить на такую же квартиру ему пришлось бы уже почти на год дольше.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Больше всего пострадали Кабардино-Балкария, Чувашия и Республика Алтай, а также Ленинградская область и Ставропольский край, где срок накопления на условную квартиру вырос на три года и более (в Карачаево-Черкессии - практически на десять лет).

Есть и единичные обратные случаи. Так, в Калужской области срок накопления снизился почти на год, а в Калмыкии - более чем на пять лет. Еще в пяти регионах срок накопления на условную квартиру сократился незначительно.

Проще всего купить жилье по итогам 2020 года оказалось жителям Ненецкого АО и Магаданской области - накопить на квартиру они могут всего за три года. В Ханты-Мансийском АО на это потребуется 5 лет, в Мурманской области - 6 лет, на Камчатке - 7 лет.

Наименьший срок накопления на жилье отмечается в регионах с низкой стоимостью квадратного метра вторичного жилья и высокими среднедушевыми доходами. Зачастую эти субъекты расположены за Северным полярным кругом, что делает их менее привлекательными для постоянного проживания, отмечается в исследовании.

В десятку регионов, где копить на жилье придется относительно недолго, входят также Белгородская, Липецкая, Брянская области (около 7 лет), Смоленская область и Адыгея (8 лет).

В другом конце списка - Республика Тыва, где собирать деньги на покупку жилья придется 67 лет. В Карачаево-Черкессии на это понадобится 38 лет, в Республике Алтай - 32 года. В Ингушетии, Крыму и Калмыкии накопить на квартиру можно за 27, 26 и 24 года соответственно.

Фото: iStock
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Наибольший срок накопления встречается в основном в регионах с низкими среднедушевыми доходами, где существенную роль играет натуральное хозяйство, отмечается в исследовании.

Для расчетов принималось, что житель региона получает среднедушевой доход, потребляет только фиксированный набор товаров и услуг, а все неиспользованные средства откладывает на покупку жилья - квартиры на вторичном рынке площадью 33 кв.м. Вместе с тем не учитывались меры господдержки, предоставляемые различным категориям населения при покупке жилья, которые могут в значительной степени снизить срок, необходимый для накопления требуемой суммы, указывают авторы исследования.

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