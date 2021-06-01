В Ингушетии из-за взрыва газа в магазине пострадала женщина

В Ингушетии в продуктовом магазине произошел взрыв газа, в результате пострадала местная жительница. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС России.

ЧП случилось в Назрани в магазине на пересечении улиц Картоева и Тангиева. По данным ведомства, все началось с хлопка газовоздушной смеси, после которого загорелись потолок и крыша.

Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В его тушении участвовали 15 человек и четыре единицы техники.

Причина взрыва газа устанавливается. 56-летней пострадавшей оказана медицинская помощь.