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01.06.2021 21:43
Рубрика: Происшествия

В КБР автомобиль сбил двух мам с маленькими детьми

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Водитель не справился с управлением и сбил людей в Тереке Фото: Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии Водитель не справился с управлением и сбил людей в Тереке Фото: Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии
Водитель не справился с управлением и сбил людей в Тереке Фото: Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии

В городе Тереке в Кабардино-Балкарии днем 1 июня легковой автомобиль на перекрестке сбил четырех человек. Как сообщили в пресс-службе МВД региона, пострадали две женщины и двое детей: пятимесячный мальчик и годовалая девочка. Мамы несли детей на руках через дорогу в неположенном месте.

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- По предварительным данным, 20-летний житель села Плановское Терского района Кабардино-Балкарии, не справившись с управлением при совершении маневра поворота, допустил наезд на двух женщин 1990 и 1988 года рождения с малолетними детьми на руках, - отмечается в сообщении ведомства.

После этого легковушка врезалась в другой автомобиль и остановилась.

В минздраве республики уточнили, что пострадавших сразу отвезли в районную больницу и после обследования отправили в республиканскую клиническую больницу на томографию. Сейчас детей доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Один из детей в реанимации, второй находится в удовлетворительном состоянии и его поместят в обычной палате под наблюдение врачей. Жизни мам ничего не угрожает.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Терскому району КБР.

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