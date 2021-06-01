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01.06.2021 18:10
Рубрика: Общество

Точки, где все только начинается

Текст: Юрий Гень, Валентина Зотикова
Новая школа во Владикавказе удивила не только учеников, но и учителей. Кроме классов с эргономичной мебелью и просторной столовой в ней есть необычные места для обучения и отдыха детей, а также огромный стадион.

Такие школы строят в рамках нацпроекта "Образование". Программа также позволяет открывать в малых городах и селах центры "Точка роста".

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Новое здание стало структурным подразделением средней школы № 44 Владикавказа. Трехэтажное здание вмещает 550 детей и состоит из шести блоков, где разместились кабинеты, пищеблок, актовый и спортивные залы, библиотека, мастерские, коворкинг. Особенно притягивают большие шахматы, глобус и карта созвездий в холле школы. "Около глобуса и карты ребята не только отдыхают, но и учатся", - рассказывает директор школы Татьяна Цуциева. На строительство чудо-школы потрачено 413 миллионов рублей, почти 90 процентов - из федерального бюджета.

В "Точках роста" Оренбуржья школьники спроектировали велосипед, корпус динамика, бокс для зарядного устройства и распечатали их на 3D-принтере

Что касается "Точек роста", то, например, в сельских школах Оренбургской области уже действуют 42 таких центра образования цифрового и гуманитарного профилей. В Александровской школе имени Героя Советского Союза Рощепкина, где обучается более 600 детей, заниматься в "Точке роста" можно уже со второго класса. С этого возраста здесь осваивают азы шахмат. Уроки по программированию Scratch рассчитаны на тех ребят, кто учатся в 4-5 классах. А школьники постарше посещают объединения для юных журналистов и инспекторов дорожного движения, студию "Объектив" и занятия по промышленному дизайну. Ребята из секции 3D-моделирования рассказали, что спроектировали велосипед, корпус динамика, бокс для зарядного устройства и распечатали их на 3D-принтере.

"В новом учебном году число "Точек роста" в селах и малых городах Оренбуржья вырастет почти втрое. За летние каникулы будет создано еще 112 центров, - сообщила пресс-секретарь минобразования области Светлана Рябова. - И если прежде акцент делался на цифровой и гуманитарный профили, то теперь - на естественно-научное и технологическое направления. Центры будут оснащены лабораториями по физике, химии и биологии".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Средняя Волга СКФО Северная Осетия Владикавказ ПФО Оренбургская область Национальные проекты 2019-2024

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