Новости

Беларусь рассматривает варианты возобновления авиарейсов в Крым 17:28
Песков: РФ не намерена отказываться от транзита газа через Украину 17:22
В Крыму оценили решение Беларуси по прямым авиарейсам в Симферополь 17:18
Белорусские десантники примут участие в учении "Славянское братство" 17:14
Лавров рассказал о ходе переговоров по ядерной сделке в Вене 17:13
В Сбербанке рассказали о работе типичного мошеннического колл-центра 17:06
Дома будут строить быстрее на треть 17:05
Лавров: У НАТО есть злонамеренные планы в отношении России 17:04
Чемезов предложил изменить название лайнера Sukhoi Superjet 16:58
Лавров: Запад пытается политизировать вопрос происхождения COVID-19 16:56
Создана комиссия по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока 16:55
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым 16:55
Лавров: РФ не заинтересована в разрушении международной валютной системы 16:47
Вице-спикер ГД: РФ и Китай вместе могут сбалансировать международную повестку 16:44
Ученый: Коронавирус останется с нами навсегда 16:43
Рослесхоз заявил о сокращении площади лесных пожаров 16:38
Карацев вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 16:18
Путин встретится с членами правительства и руководством "Единой России" 16:17
В Крыму заработал сервис обратной связи для туристов 16:17
Минфин заявил о росте "детского бюджета" на 37 процентов 16:16
Новак: Ситуация на нефтяном рынке улучшается, но сохраняются риски 16:03
Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов 16:02
Гражданку России арестовали заочно за преступление в Киеве 15:56
Суворовцы из Петербурга завоевали кубок министра обороны 15:49
В "Векторе" оценили риски, связанные с птичьим гриппом H10N3 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 16:46

Тренд - полимеры

Текст: Oлег Николаев (технический эксперт по оценке квалификаций специалистов)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 118(8469)
Тренд замены металла полимерами набирает обороты. Чистенькие пластиковые трубы вместо ржавеющих, одноразовые шприцы вместо многоразовых из металла и стекла. Пластик в автомобилестроении, в кораблестроении. Но все ли так просто?

Что касается исходного сырья, то безусловно: добыча газа, из которого получают полимеры, куда менее разрушительна для природы, чем добыча металла. К остальным звеньям технологической цепочки могут быть вопросы.

Минпромторг утвердил систему оценки развития промышленности в регионах

Полимеры можно поделить на три группы: термопласты, реактопласты, эластомеры. Самая массовая группа - термопласты, именно на них в большинстве случаев заменяют металл. Термопласты удобны в переработке, их легко нагреть и придать нужную форму. По сравнению с процессами обработки металлов это очень высокопроизводительные технологии, значительно сокращающие производственные затраты. Но термопласты не любят высоких температур, теряют прочность, начинают плавиться. То есть в сферах, где присутствуют высокие температуры, вход многим полимерам заказан.

Вторая группа - реактопласты. Процесс их переработки сложный, зато изделия получаются с высокой стойкостью к химическим воздействиям и зачастую могут выдержать температуру в 350-400 градусов. Но реактопласты крайне проблематично пустить во вторичную обработку. Те же проблемы с утилизацией относятся к третьей группе - эластомерам, то есть упругим, тянущимся полимерам.

Так что именно термопласты, которые можно использовать по три-шесть, а некоторые до десяти раз, при повторной переработке получая все новые изделия, - на ключевых позициях. Но нужно учесть немаловажный фактор: с каждой переработкой свойства полимера становятся немного хуже. Это значит, что для особо важных деталей вторичные пластики не подойдут.

Замена пластика на металл - палка о двух концах. Приведем пример: гигантские ветряки, которые целыми комплексами стоят в странах Европы. С одной стороны - "зеленая энергетика", использование энергии ветра, никаких побочных отходов типа тех, которые получаем в результате работы ТЭЦ и АЭС. И - никакого вреда природе. А никакого ли?

Замена пластика на металл — палка о двух концах

Лопасти ветряков сделаны из композиционных материалов, средний срок эксплуатации - 10-15 лет, затем требуется замена. Куда девать старые лопасти? На переработку нельзя.

В результате получаются склады из таких лопастей, которые абсолютно некуда девать. Европейцы, впрочем, пытаются договориться о ввозе этого мусора в третьи страны, тем самым подчищая собственную территорию.

Мантуров объяснил взрывной рост производства в некоторых отраслях

Кстати, в ветряках пластики показали себя на 100 процентов, металл (даже алюминий) для таких гигантских лопастей - в аутсайдерах.

А вот пример замены труб для воды и газа - только в плюсе. Делают из термопластов, а значит, материал годен для вторичной переработки. Долговечность - до 50 лет, коррозии не подвержены. Но если газовые трубы проходят над землей - возвращаются к традиционному металлу. Потому что он не горюч и более вандалоустойчив, и сделать "дыру" для нелегальной отводки газа не получится. Конечно, при решении о том, из какого материала будут трубы, учитываются разные факторы. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Полимеры не любят солнце, оно вызывает ускоренное старение, у металлов свои враги - вода и кислород.

Тенденция на будущее однозначна: все чаще металл будут заменять на полимеры. Возможно, появятся и технологии, позволяющие все больше пластика пустить на переработку.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
Bloomberg: Меркель отправила делегацию в США обсуждать "Северный поток-2"
Цены на сахар в России больше не регулируются