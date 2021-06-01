Тренд замены металла полимерами набирает обороты. Чистенькие пластиковые трубы вместо ржавеющих, одноразовые шприцы вместо многоразовых из металла и стекла. Пластик в автомобилестроении, в кораблестроении. Но все ли так просто?

Что касается исходного сырья, то безусловно: добыча газа, из которого получают полимеры, куда менее разрушительна для природы, чем добыча металла. К остальным звеньям технологической цепочки могут быть вопросы.

Полимеры можно поделить на три группы: термопласты, реактопласты, эластомеры. Самая массовая группа - термопласты, именно на них в большинстве случаев заменяют металл. Термопласты удобны в переработке, их легко нагреть и придать нужную форму. По сравнению с процессами обработки металлов это очень высокопроизводительные технологии, значительно сокращающие производственные затраты. Но термопласты не любят высоких температур, теряют прочность, начинают плавиться. То есть в сферах, где присутствуют высокие температуры, вход многим полимерам заказан.

Вторая группа - реактопласты. Процесс их переработки сложный, зато изделия получаются с высокой стойкостью к химическим воздействиям и зачастую могут выдержать температуру в 350-400 градусов. Но реактопласты крайне проблематично пустить во вторичную обработку. Те же проблемы с утилизацией относятся к третьей группе - эластомерам, то есть упругим, тянущимся полимерам.

Так что именно термопласты, которые можно использовать по три-шесть, а некоторые до десяти раз, при повторной переработке получая все новые изделия, - на ключевых позициях. Но нужно учесть немаловажный фактор: с каждой переработкой свойства полимера становятся немного хуже. Это значит, что для особо важных деталей вторичные пластики не подойдут.

Замена пластика на металл - палка о двух концах. Приведем пример: гигантские ветряки, которые целыми комплексами стоят в странах Европы. С одной стороны - "зеленая энергетика", использование энергии ветра, никаких побочных отходов типа тех, которые получаем в результате работы ТЭЦ и АЭС. И - никакого вреда природе. А никакого ли?

Замена пластика на металл — палка о двух концах

Лопасти ветряков сделаны из композиционных материалов, средний срок эксплуатации - 10-15 лет, затем требуется замена. Куда девать старые лопасти? На переработку нельзя.

В результате получаются склады из таких лопастей, которые абсолютно некуда девать. Европейцы, впрочем, пытаются договориться о ввозе этого мусора в третьи страны, тем самым подчищая собственную территорию.

Кстати, в ветряках пластики показали себя на 100 процентов, металл (даже алюминий) для таких гигантских лопастей - в аутсайдерах.

А вот пример замены труб для воды и газа - только в плюсе. Делают из термопластов, а значит, материал годен для вторичной переработки. Долговечность - до 50 лет, коррозии не подвержены. Но если газовые трубы проходят над землей - возвращаются к традиционному металлу. Потому что он не горюч и более вандалоустойчив, и сделать "дыру" для нелегальной отводки газа не получится. Конечно, при решении о том, из какого материала будут трубы, учитываются разные факторы. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Полимеры не любят солнце, оно вызывает ускоренное старение, у металлов свои враги - вода и кислород.

Тенденция на будущее однозначна: все чаще металл будут заменять на полимеры. Возможно, появятся и технологии, позволяющие все больше пластика пустить на переработку.