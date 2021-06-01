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01.06.2021 19:51
Рубрика: Происшествия

Люкс дал жару

В Петрозаводске горела самая популярная гостиница города
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
В Петрозаводске из-за пожара пострадала самая известная гостиница города - "Северная". Это памятник регионального значения, имеющий необычный архитектурный стиль, и визитная карточка Петрозаводска. Но сейчас, в начале туристического сезона, город оказался без гостиницы. Власти решают, что делать и как быстрее справиться с последствиями пожара.
Работу гостиницы планируют восстановить к концу текущей недели. Фото: МЧС России Работу гостиницы планируют восстановить к концу текущей недели. Фото: МЧС России
Работу гостиницы планируют восстановить к концу текущей недели. Фото: МЧС России

Все случилось накануне вечером. Сработали датчики. Сразу же вызвали пожарных. Выяснилось, что очаг возгорания находится в номере люкс на четвертом мансардном этаже.

Фото: Youtube
В центре Петрозаводска загорелся мансардный этаж в гостинице

На месте работали пожарно-спасательные службы города - 41 человек личного состава и 18 единиц техники. Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня на кровлю, а также другие этажи и помещения гостиницы. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Из здания эвакуировали 49 постояльцев и шесть человек персонала. Благодаря профессиональной работе спасателей жертв удалось избежать. Управляющая отелем Екатерина Федорова добавила, что один номер, в котором и был очаг возгорания, выгорел полностью. На четвертом этаже сгорели коридор, холл и 15 гостиничных номеров. От копоти и воды повреждены и другие помещения. В администрации "Северной" считают, что на полное восстановление потребуется несколько десятков миллионов рублей.

Республиканские власти отметили, что здание гостиницы было застраховано. Его будут сразу же приводить в порядок под контролем регионального Управления по охране объектов культурного наследия.

Как сказал глава Карелии Артур Парфенчиков, власти вместе с собственником определят способы восстановления пострадавших конструкций. Работу гостиницы планируют восстановить к концу текущей недели. Ресторан и деловой центр "Северной" уже работают в штатном режиме. Они не пострадали.

Специалисты выясняют причины возгорания. И уже есть версии. Одна из них, пока тоже предварительная - несоблюдение правил пожарной безопасности гостями, проживавшими в одном из номеров. Подсчитывают и нанесенный пожаром ущерб. Всех гостей, остановившихся в гостинице, поселили в другие отели города.

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